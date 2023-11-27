Повернення бізнес-легенди Китаю: Джек Ма заснував сільськогосподарську компанію

27 листопада 2023, 17:08
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Джерело:

Bloomberg

Співзасновник відомої компанії Alibaba та мільярдер Джек Ма заснував фірму з виробництва упакованих харчів "Ma’s Kitchen Food". Це перший його бізнес з 2020 року.

Новий початок

Співзасновник Alibaba Group заснував минулого тижня компанію "Hangzhou Ma's Kitchen Food" з початковим статутним капіталом 10 мільйонів юанів –  1,4 мільйона доларів. Нова компанія повністю належить інвестиційній компанії Ма.

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Загалом компанія займається продажем фасованих харчових продуктів, а також переробкою та роздрібною торгівлею сільськогосподарською продукцією.

Важливо зазначити, що готові страви нині мають неабиякий попит у Китаї після тривалих карантинів і вимушеного перебування людей вдома під час пандемії COVID-19.

Що відомо про Ма

  • Місцеперебування та діяльність Джека Ма стали обʼєктом інтенсивних обговорень з 2020 року, коли він відійшов у тінь після тиску з боку Пекіна на його компанії-близнюки - Alibaba та Ant Group Co.
Цікаво! Загалом збитки Джека Ма внаслідок критики комуністів оцінюються в 850 мільярдів доларів.
  • Бізнесмен здебільшого зосереджений на проєктах у сільському господарстві та освіті, що є ще однією з його пристрастей. Ма вже має частку у стартапі, який займається аквакультурою, тобто вирощуванням водних організмів, переважно для вживання в їжу.
  • Весною цього року стало відомо, що Джек Ма отримав роботу викладача в коледжі під егідою Токійського університету.
Автор: Катерина Добровольська