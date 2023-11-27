Новий початок
Співзасновник Alibaba Group заснував минулого тижня компанію "Hangzhou Ma's Kitchen Food" з початковим статутним капіталом 10 мільйонів юанів – 1,4 мільйона доларів. Нова компанія повністю належить інвестиційній компанії Ма.
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Загалом компанія займається продажем фасованих харчових продуктів, а також переробкою та роздрібною торгівлею сільськогосподарською продукцією.
Важливо зазначити, що готові страви нині мають неабиякий попит у Китаї після тривалих карантинів і вимушеного перебування людей вдома під час пандемії COVID-19.
Що відомо про Ма
- Місцеперебування та діяльність Джека Ма стали обʼєктом інтенсивних обговорень з 2020 року, коли він відійшов у тінь після тиску з боку Пекіна на його компанії-близнюки - Alibaba та Ant Group Co.
- Бізнесмен здебільшого зосереджений на проєктах у сільському господарстві та освіті, що є ще однією з його пристрастей. Ма вже має частку у стартапі, який займається аквакультурою, тобто вирощуванням водних організмів, переважно для вживання в їжу.
- Весною цього року стало відомо, що Джек Ма отримав роботу викладача в коледжі під егідою Токійського університету.