Мільярдні статки Асадів: що не так з активами та до чого тут Росія і Дубай

В Сирії відбулося повалення режиму Башара Асада. Наразі він та його сім'я зникли. Однак відомо, що статки Асадів могли сягати до 12 мільярдів доларів, які накопичувалися десятиліттями.

Які статки мав Башир Асад

Йдеться про статки Асада як у 12 мільярдів доларів, так і лише 1 мільярда доларів, станом на 2022 рік, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Наразі точний розмір багатства сім'ї Асадів невідомий. Крім того, невідомо й те, хто з членів сім'ї контролює ті чи інші активи.

За словами колишнього чиновника Білого дому, який шукав активи членів родини Асада, Ендрю Тейблер, у Асада було багато часу для того, щоб "відмити" кошти.

У них завжди був "план Б", і тепер вони добре оснащені для вигнання,

– додав Тейблер.

Цікаво! Родичі Башара Асада робили чимало міжнародних покупок: елітна нерухомість у Росії, бутік-готель та приватний літак у Дубаї. Гроші родина отримувала через державні монополії та торгівлю наркотиками, а потім частково реінвестувала їх в юрисдикції, недоступні для міжнародного права.

Чи працюватимуть санкції

Вже сьогодні вважають, що заморозити усі активи родини Асада буде важко, адже колишній президент Сирії ховав багатство за межами Заходу.