У Мінрозвитку змінили правила міжнародних автобусних рейсів: що потрібно знати перевізникам

Міністерство розвитку оновило правила для міжнародних перевезень. Зокрема обіцяють, що зміни будуть доступними та зрозумілими для бізнесів, з акцентом на стандарти ЄС.

Що відомо про нові правила міжнародних автобусних перевезень?

Про те, що змінили для перевізників та бізнесу, йдеться в повідомленні Олексія Кулеби.

Міністр розвитку громад та територій заявив про чергові оновлення у сфері перевезень. Зміни пов'язані з системним реформуванням щодо запуску онлайн-кабінетів перевізника та цифровізації послуг з міжнародних перевезень.

За словами міністра, результатом уже є відкриття та продовження понад 400 маршрутів.

Оновлюємо сам порядок – щоб зробити правила зрозумілими для бізнесу тепер і наближеними до стандартів ЄС,

– пояснив Кулеба.

Зокрема посадовець додав, що основна мета ініціативи розвинути прозорі правила для бізнесу та забезпечити більше міжнародних рейсів для пасажирів.

Зміни:

30 календарних днів на відкриття, зміну, продовження або закриття міжнародного маршруту – чіткий строк розгляду заявки через онлайн-кабінет перевізника;

ухвалення остаточного рішення протягом 10 календарних днів (після погодження з іноземною стороною";

видача дозволу після остаточного ухвалення рішення – протягом 5 робочих днів;

перевізники здійснюють до 20 днів на виправлення документів через онлайн-кабінет;

строки узгодження маршрутів з іншими країнами – до 6 місяців із суміжними державами та до 12 місяців з іншими;

перевізник має виконувати не менше 30% рейсів за 12 місяців – контроль за виконанням маршрутів;

на запуск маршруту тепер надаватимуть до 90 днів з моменту отримання рішення.

Тобто більшість змін зачеплять терміни "очікувань", розгляду та погодження маршрутів для перевізників.

Що потрібно знати про тіньові автобусні перевезення?

Як зазначав засновник KLR Bus, експерт в галузі транспорту, Андрій Хоркавий у блозі РБК-Україна, українці часто користуються сервісами нелегальних перевізників. І тут акцент не лише на те, що люди ставлять під ризик свою безпеку. Експерт зазначає, що в Україні доволі розвинений тіньовий сегмент міжнародних автобусних перевезень.

Нелегальні перевізники працюють без ліцензій, страхування та належного технічного контролю. Обираючи таких операторів, пасажири ризикують не лише гаманцем, а й власною безпекою,

– додав експерт.

Зокрема за різними оцінками фахівців, у тіні може перебувати близько третини всіх пасажирських перевезень за кордон.

Щоб виправити ситуацію, Хоркавий радить запозичити досвід ЄС. Там регулювання здійснюють комплексно. Від дозволів для перевізника до технічного стану транспорту.

Що потрібно знати про купівлю квитків?

Купити квитки на рейс і запланувати поїздку можна користуватись офіційними онлайн-сервісами від перевізників. Водночас у додатку Uklon з'явився новий сервіс – Uklon Travel.

Тож, після оновлення у додатку таксі тепер можна придбати квитки на міжнародні маршрути або рейси по Україні.