Ще одна велика держкомпанія Китаю: CRCC внесли до спонсорів війни

Китайську будівельну компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) внесли до списку міжнародних спонсорів війни. Вона вже 6 років продовжує свою роботу в Росії.

Чому CRCC внесли до списку

CRCC й досі будує метро, мости й автомагістралі на території Росії, що і стало приводом для внесення до списку.

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Залізнично-будівельна корпорація CRCC – друга найбільша державна будівельна компанія у Китайській Народній Республіці. Вона займається будівництвом залізничної інфраструктури в Китаї, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо,

– повідомили в НАЗК.

Корпорація знаходиться під контролем групи China Railway Construction Group, що повністю підпорядковується Комітету з контролю та управління державним майном Китаю (SASAC).

Також у НАЗК звернули увагу на повідомлення ЗМІ про таємні переговори керівництва двох країн у жовтні. Тоді вони обговорили плани будівництва підводного тунелю, який має з'єднати Росію з Кримом.

Підрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане компанія CRCC,

– додали в Агенстві.

До слова компанія й надалі підтримує економіку країни-агресора та забезпечує їх технологічні можливості, тим самим спонсоруючи війну в Україні.

CRCC має дочірні компанії в Росії