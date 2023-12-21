Чому CRCC внесли до списку
CRCC й досі будує метро, мости й автомагістралі на території Росії, що і стало приводом для внесення до списку.
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Залізнично-будівельна корпорація CRCC – друга найбільша державна будівельна компанія у Китайській Народній Республіці. Вона займається будівництвом залізничної інфраструктури в Китаї, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо,
– повідомили в НАЗК.
Корпорація знаходиться під контролем групи China Railway Construction Group, що повністю підпорядковується Комітету з контролю та управління державним майном Китаю (SASAC).
Також у НАЗК звернули увагу на повідомлення ЗМІ про таємні переговори керівництва двох країн у жовтні. Тоді вони обговорили плани будівництва підводного тунелю, який має з'єднати Росію з Кримом.
Підрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане компанія CRCC,
– додали в Агенстві.
До слова компанія й надалі підтримує економіку країни-агресора та забезпечує їх технологічні можливості, тим самим спонсоруючи війну в Україні.
CRCC має дочірні компанії в Росії
- ТОВ "16-ое Управление Сиарсиси";
- ТОВ "Сиарсиси Рус", має договірні відносини з підсанкційною компанією АТ "РЖД Логистика", АТ "Судостроительный завод им. Октябрьской Революции";
- ТОВ "Специализированный застройщик "ТПУ "Мичуринский проспект";
- ТОВ "Сильвер Сити Констракшн";
- ТОВ "19 Бюро Сиарсис Рус";
- ТОВ "Сиарсиси Гавань Рус".