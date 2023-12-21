Почему CRCC внесли в список

CRCC до сих пор строит метро, мосты и автомагистрали на территории России, что и стало поводом для внесения в список.

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Железнодорожно-строительная корпорация CRCC – вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, в частности автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и т.д.

– сообщили в НАПК.

Корпорация находится под контролем группы China Railway Construction Group, полностью подчиняющейся Комитету по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC).

Также в НАПК обратили внимание на сообщения СМИ о тайных переговорах руководства двух стран в октябре. Тогда они обсудили планы по строительству подводного тоннеля, который должен соединить Россию с Крымом.

Подрядчиком строительства тоннеля под Керченским проливом станет компания CRCC,

– добавили в Агентстве.

К слову, компания и дальше поддерживает экономику страны-агрессора и обеспечивает их технологические возможности, тем самым спонсируя войну в Украине.

CRCC имеет дочерние компании в России