Ціни підняли всі: найдорожчі та найдешевші тарифи від Kyivstar, Vodafone та Lifecell

У 2025 році українці будуть платити за послуги мобільних операторів суттєво більше. Про збільшення цін за послуги повідомили топові мобільні оператори в Україні, клієнтами яких є десятки мільйонів.

Чому мобільні оператори підвищують тарифи

Трійка найбільших операторів в України – Kyivstar, Vodafone та Lifecell – оголосили про підвищення тарифів для користувачів. Кожна з компаній вийшла з поясненнями щодо зростання вартості тарифних планів. Про ціну тарифів від мобільних операторів та причини такого рішення – розповідає 24 Канал.

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Kyivstar

Найпершою про підвищення тарифів повідомила компанія Kyivstar, яка працює в Україні 25 років. Єдиним акціонером Kyivstar є міжнародна Група VEON, акції якої котируються на фондових біржах США та Європи. Компанія обслуговує понад 24 мільйони клієнтів у контексті мобільного зв’язку.

Мобільні тарифи в Україні / Фото "Київстар"

Найбільший в Україні оператор мобільного зв’язку анонсував підвищення тарифів в середньому на 25% ще 6 грудня 2024 року. Головними причинами рішення назвали такі:

Збільшення обсягів споживання послуг:

Економічна ситуація.

Витрати на підтримку роботи мережі, зокрема забезпечення енергетичної стабільності.

У компанії додали, що вартість деяких тарифів залишалася без змін роками. Крім того, мобільний оператор наголосив, що підвищення цін на послуги є вимушеним кроком для підтримання якості зв’язку.

Vodafone

Компанія Vodafone, послугами якої користуються 15,8 мільйона осіб в Україні, оголосила про підвищення тарифів з 30 січня. Ціна послуг компанії Vodafone Україна, що входить до складу міжнародної групи компаній азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова NEQSOL Holding з 2019 року, в середньому зросте на 40 – 70 гривень.

Мобільні тарифи в Україні / Фото itc.ua

Ключовими причинами підвищення тарифів назвали такі:

Стрімке зростання вартості електроенергії.

Додаткові витрати на резервне живлення, ремонт пошкодженого внаслідок війни обладнання.

Збільшення податкових зборів для компанії.

Зверніть увагу! Мобільний оператор Vodafone також попередив про намір закрити тарифний план Vodafone SuperNet Pro 2019. Тариф перестане функціонувати з 18 березня

Lifecell

З 5 лютого до 20 березня зростуть й тарифи третього за кількістю абонентів оператора - lifecell. Мобільний оператор підвищить тарифи для наявних клієнтів вперше за півтора року.

Важливо! У 2024 році компанію lifecell придбав французький мільярдер Ксавʼє Ньєлєм. Бізнесмену та його компанії NJJ належить 85% lifecell. Ще 10% належить українсько-американському фондові Horizon Capital.

В середньому ціна тарифів від lifecell у 2025 році зросте на 34%, пише Dev.ua. Необхідність з підвищенням тарифів пояснюють зростанням цін на електроенергію. Водночас оператор дозволяє заощадити 15% або 10% вартості тарифи, якщо оплатити всю суму за рік або 6 місяців. Ця послуга називається тарифна підписка.

Мобільні тарифи в Україні / Фото lifecell

Також з 17 лютого по 20 березня оператор планує закрити низку тарифних планів. Серед них такі:

"Шкільний Лайф",

"Пільговий",

"Жара Лайт",

"Лайфхак",

"Platinum",

"Premium".

Найдорожчі та найдешевші тарифні плани в Україні

Ціна основних тарифних планів з передоплати від Vodafone наразі стартує з 270 гривень. Найдорожчий пакет коштує 450 гривень. Йдеться про вартість послуг на 4 тижні. Клієнти можуть обрати з 4 тарифних планів. Ціна контрактів на мобільний зв'язок від Vodafone коливається від 150 гривень до 1500 гривень за місяць.

Що таке контрактна форма обслуговування Це спосіб користування послугами мобільного оператора на основі підписаного договору. Вона має декілька вагомих переваг: безпека ваших даних, бо всі дії з SIM можливі лише за паспортом, безлімітні тарифи, можливість користуватися зв'язком навіть при нульовому балансі.

На цю мить найдешевший тарифний план передоплаті від lifecell коштує 90 гривень на місяць. Тоді як за найдорожчий пакет доведеться заплатити 500 гривень. Компанія пропонує 13 тарифних планів на вибір.

Найдешевший тарифний план з передоплати від Kyivstar коштує 175 гривень на місяць, тоді як найдорожчий обійдеться в 350 гривень за аналогічний період. Вартість тарифних планів на умовах контрактів стартує зі 175 гривень за 4 тижні. Найдорожчий пакет коштує 600 гривень за місяць.