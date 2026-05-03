Гроші з TikTok – міф чи правда? Скільки платформа платить за 10 000 переглядів та більше

Монетизація в TikTok у 2026 році залишається однією з найобговорюваніших тем серед креаторів, але реальні доходи часто не відповідають очікуванням. Попри мільйони переглядів, прямі виплати від платформи залишаються відносно невисокими.

Що таке монетизація в TikTok і які джерела доходу?

Монетизація в TikTok – це можливість отримувати дохід завдяки контенту. Платформа дозволяє заробляти кількома способами, але не всі вони однаково ефективні, пише Hostiq.

Дивіться також Фейки замість ракет: як ШІ і TikTok допомагають Росії воювати проти українців

Автори можуть заробляти через рекламу та інтеграції з брендами, партнерські програми, прямі трансляції, продаж власних товарів чи послуг, програму для авторів (Creator Fund).

Саме співпраця з брендами зазвичай приносить найбільші гроші.

Скільки TikTok платить за 1 000 переглядів?

Creator Fund – це офіційна програма платформи, яка платить за перегляди. Але доходи тут невисокі: приблизно 4 – 8 доларів за 1 000 переглядів, від 100 до 600 доларів за 1 мільйон переглядів.

Це означає, що навіть вірусні відео не гарантують суттєвого заробітку. Чому це проблема?

користувачі переоцінюють можливість заробітку

новачки очікують швидких грошей

реальні доходи не покривають витраченого часу

Як підключити монетизацію?

Щоб отримати доступ до програми, потрібно:

бути старше 18 років

мати від 10 000 підписників

набрати 100 000 переглядів за останні 30 днів

Після цього заявку можна подати через налаштування профілю.

Зверніть увагу! Ця програма поки не доступна в Україні, але працює для блогерів США, Великобританії, Франції, Італії та Німеччини. Українцям можна почати заробляти з партнерських програм, реклами та спонсорства.

Як заробляти в TikTok на співпраці з партнерами?

Прокачайте профіль, щоб зацікавити партнерів. Зверніть увагу, щоб у вас була чітка ніша, зрозуміле bio, постійна активність з мінімум 2 – 3 відео на тиждень, якісні обкладинки та єдина стилістика; Зробіть 2 – 3 "неформальні" рекламні відео, наприклад, рекомендація продукту без оплати, щоб показати потенційним партнерам свій стиль; Не рекламуйте все підряд, бо так можна втратити довіру підписників; Не копіюйте чужу рекламу, бо це не подобається партнерам; Не ставте партнерські лінки в коментарях, бо TikTok може їх приховати; Використовуйте QR-код у відео або партнерське посилання в Bio, бо TikTok не дозволяє активні гіперлінки прямо в підписі під відео.

Отже, TikTok може приносити гроші, але не через перегляди. Реальний дохід з’являється лише тоді, коли автор використовує платформу як інструмент для розвитку аудиторії, а не як основне джерело заробітку.

Чи потрібно платити податки з TikTok?

Якщо ви заробляєте на TikTok або YouTube, ці доходи вважаються офіційними. Податкова розцінює їх як зарплату або прибуток від підприємницької діяльності, пише My.новини.

До оподатковуваних належать:

виплати за перегляди (монетизація)

донати з платформ на кшталт Patreon чи стримів

рекламні інтеграції з брендами

бартер (наприклад, техніка або послуги за рекламу)

Усі ці формати — це повноцінний дохід, навіть якщо гроші надходять не напряму.

Чи обов’язково відкривати ФОП?

Формально реєстрація ФОП не потрібна, якщо дохід був одноразовим. Але якщо заробіток регулярний, є реклама або співпраця з брендами, ведеться комерційний контент – така діяльність уже вважається підприємницькою.

Найпоширеніший варіант легалізації – ФОП 3-ї групи зі ставкою 5%. Це дозволяє офіційно працювати й сплачувати податок із доходу.

Податкова має доступ до банківських транзакцій і міжнародних платіжних систем. Регулярні надходження з-за кордону можуть привернути увагу контролюючих органів.

Можливі наслідки:

донарахування податків за кілька років

штрафи та пеня

блокування рахунків

проблеми з кредитами, візами або відкриттям бізнесу

Пояснення від Мінфіну щодо сплати податків

Експерти на прикладі блогерки Марії пояснили, як сплачувати податки з доходу від реклами у TikTok, пише Мінфін.

№1. Блогерка Марія та податки з реклами в TikTok

Уявіть Марію. Їй 22 роки й вона веде популярний блог у TikTok. Рекламуючи українські та іноземні бренди, Марія щомісяця заробляє близько 60 тисяч гривень (180 тисяч гривень за квартал, 720 тисяч гривень на рік). Щоб легалізувати доходи, вона зареєструвала свою діяльність як ФОП (фізична особа-підприємець) 3-ї групи. Це дозволяє їй офіційно надавати рекламні послуги та отримувати оплату – як від українських, так і від закордонних компаній,

– пояснюють у Мінфіні.

Щоквартально Марія подає податкову декларацію через додаток "Моя податкова" та сплачує податки і обов’язковий страховий внесок. За рік підсумок виглядає так:

Пояснення щодо податків / інфографіка Мінфіну