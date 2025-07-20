Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Чому не можна підключити монетизацію TikTok в Україні
20 липня, 10:40
3

Чому не можна підключити монетизацію TikTok в Україні

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Українські блогери не можуть підключити монетизацію на TikTok через відсутність офіційної підтримки функцій, таких як TikTok Creator Fund, і паузу рекламних кампаній з 2022 року.

  • Українські тіктокери заробляють через рекламу брендів, продаж власних товарів або послуг, партнерські програми.

     

Соціальна мережа TikTok, створена у 2017 році, здобула велику популярність у всьому світі, у тому числі й в Україні. Однак українські блогери, на відміну від інших, не можуть підключити монетизацію і заробляти на рекламі й переглядах у соцмережі.

Чому монетизація TikTok недоступна?

В інших країнах основними інструментами монетизації TikTok для авторів контенту є програма TikTok Creator Fund, а також TikTok Pulse, що дозволяє заробляти на рекламі, розповідає 24 Канал

Дивіться також Скільки платять у TikTok у 2025 році за 1000 переглядів 

Є кілька причин, чому ці функції недоступні для українців: 

  • TikTok Creator Fund працює в Великій Британії, США, Німеччині, Італії та деяких інших країнах світу, однак в Україні програму офіційно досі не запустили.
  • З 2022 року TikTok офіційно поставив на паузу рекламні кампанії в Україні через війну. Тому монетизація через просування реклами в додатку стала неможливою для українських тіктокерів.
  • Та навіть якби можна було підключити монетизацію TikTok в Україні, обмеження міжнародних платіжних систем створили б чималі труднощі для українських контентмейкерів. 

Що відомо про TikTok Creator Fund

TikTok Creator Fund – це функція платформи, яка дає можливість тіктокерам заробляти гроші напряму від сервісу. Розмір виплат залежить від кількості переглядів відео та активності глядачів, зокрема вподобань, коментарів і поширень.

На чому заробляють тіктокери в Україні?

Разом з тим блогери в Україні заробляють за допомогою TikTok, хоча й не напряму. 

  • Тіктокери отримують прибуток від реклами брендів. Вони розповідають про певні товари чи послуги компаній у своїх відео, за що ті платять їм гроші. Це один із основних способів заробітку на TikTok сьогодні.
  • Також блогери продають на платформі власні товари або послуги. Так вони розширюють клієнтську базу, свій бізнес та збільшують прибутки.
  • Поширений спосіб монетизації за допомогою TikTok – це партнерські програми. Завдяки рекламі партнерських посилань деякі тіктокери отримують непогані комісійні.
  • Перехід на інші платформи також дає прибуток. Зокрема, контентмейкери часто ведуть, окрім TikTok, також YouTube-канали, де офіційна монетизація доступна. 

Важливо! Наразі офіційно отримувати кошти в Україні безпосередньо від TikTok можна лише через монетизацію донатів у прямих ефірах через функцію Live Gifts. Втім є сподівання, що після війни TikTok відкриє більше можливостей для українських блогерів. 