Чому монетизація TikTok недоступна?

В інших країнах основними інструментами монетизації TikTok для авторів контенту є програма TikTok Creator Fund, а також TikTok Pulse, що дозволяє заробляти на рекламі, розповідає 24 Канал.

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Є кілька причин, чому ці функції недоступні для українців:

TikTok Creator Fund працює в Великій Британії, США, Німеччині, Італії та деяких інших країнах світу, однак в Україні програму офіційно досі не запустили.

З 2022 року TikTok офіційно поставив на паузу рекламні кампанії в Україні через війну. Тому монетизація через просування реклами в додатку стала неможливою для українських тіктокерів.

Та навіть якби можна було підключити монетизацію TikTok в Україні, обмеження міжнародних платіжних систем створили б чималі труднощі для українських контентмейкерів.

Що відомо про TikTok Creator Fund TikTok Creator Fund – це функція платформи, яка дає можливість тіктокерам заробляти гроші напряму від сервісу. Розмір виплат залежить від кількості переглядів відео та активності глядачів, зокрема вподобань, коментарів і поширень.

На чому заробляють тіктокери в Україні?

Разом з тим блогери в Україні заробляють за допомогою TikTok, хоча й не напряму.

Тіктокери отримують прибуток від реклами брендів. Вони розповідають про певні товари чи послуги компаній у своїх відео, за що ті платять їм гроші. Це один із основних способів заробітку на TikTok сьогодні.

Також блогери продають на платформі власні товари або послуги. Так вони розширюють клієнтську базу, свій бізнес та збільшують прибутки.

Поширений спосіб монетизації за допомогою TikTok – це партнерські програми. Завдяки рекламі партнерських посилань деякі тіктокери отримують непогані комісійні.

Перехід на інші платформи також дає прибуток. Зокрема, контентмейкери часто ведуть, окрім TikTok, також YouTube-канали, де офіційна монетизація доступна.

Важливо! Наразі офіційно отримувати кошти в Україні безпосередньо від TikTok можна лише через монетизацію донатів у прямих ефірах через функцію Live Gifts. Втім є сподівання, що після війни TikTok відкриє більше можливостей для українських блогерів.