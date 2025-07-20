Почему монетизация TikTok недоступна?

В других странах основными инструментами монетизации TikTok для авторов контента является программа TikTok Creator Fund, а также TikTok Pulse, что позволяет зарабатывать на рекламе, рассказывает 24 Канал.

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Есть несколько причин, почему эти функции недоступны для украинцев:

TikTok Creator Fund работает в Великобритании, США, Германии, Италии и других странах мира, однако в Украине программу официально до сих пор не запустили.

С 2022 года TikTok официально поставил на паузу рекламные кампании в Украине из-за войны. Поэтому монетизация через продвижение рекламы в приложении стала невозможной для украинских тиктокеров.

И даже если бы можно было подключить монетизацию TikTok в Украине, ограничения международных платежных систем создали бы немалые трудности для украинских контентмейкеров.

Что известно о TikTok Creator Fund TikTok Creator Fund – это функция платформы, которая дает возможность тиктокерам зарабатывать деньги напрямую от сервиса. Размер выплат зависит от количества просмотров видео и активности зрителей, в частности предпочтений, комментариев и распространений.

На чем зарабатывают тиктокеры в Украине?

Вместе с тем блогеры в Украине зарабатывают с помощью TikTok, хотя и не напрямую.

Тиктокеры получают прибыль от рекламы брендов. Они рассказывают об определенных товарах или услугах компаний в своих видео, за что те платят им деньги. Это один из основных способов заработка на TikTok сегодня.

Также блогеры продают на платформе собственные товары или услуги. Так они расширяют клиентскую базу, свой бизнес и увеличивают доходы.

Распространенный способ монетизации с помощью TikTok – это партнерские программы. Благодаря рекламе партнерских ссылок некоторые тиктокеры получают неплохие комиссионные.

Переход на другие платформы также дает прибыль. В частности, контентмейкеры часто ведут, кроме TikTok, также YouTube-каналы, где официальная монетизация доступна.

Важно! Сейчас официально получать средства в Украине непосредственно от TikTok можно только через монетизацию донатов в прямых эфирах через функцию Live Gifts. Впрочем есть надежда, что после войны TikTok откроет больше возможностей для украинских блоггеров.