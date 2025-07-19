TikTok популярний серед українців, тому багато блогерів хочуть заробляти на соцмережі. Втім просто так платформа грошима не ділиться.

Скільки платить TikTok за 10 000 переглядів?

У 2025 році TikTok платить авторам від 0,02 до 1 долара за 1 000 переглядів. Тобто за 10 000 переглядів можна заробити максимум 10 доларів, розповідає 24 Канал.

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На сьогодні тіктокери отримують кошти від платформи через дві програми монетизації:

Creator Fund дає близько 0,02-0,04 долари за 1 000 переглядів. Це означає, що 10 000 принесуть авторові приблизно 20 чи 40 центів. Щоб отримати 40 доларів, необхідно набрати мільйон переглядів.

дає близько 0,02-0,04 долари за 1 000 переглядів. Це означає, що 10 000 принесуть авторові приблизно 20 чи 40 центів. Щоб отримати 40 доларів, необхідно набрати мільйон переглядів. Програма Creator Rewards Program більш вигідна. За нею виплачують від 0,40 до 1,00 долара за 1 000 переглядів, тобто 4-40 доларів за 10 000 й 400-1 000 доларів за мільйонів переглядів.

Важливо! Варто знати! Наразі українські тіктокери не можуть напряму підключити Creator Fund. Програма діє у США, Великій Британії, Італії, Франції, Німеччині, але не в Україні.

Що потрібно, щоб заробляти на цих програмах?

Однак не так просто заробляти у TikTok. Щоб використовувати програми платформи, необхідно виконати певні умови.

Долучитися до Creator Fund можуть автори:

якщо їм виповнилося 18 років;

якщо їхній канал нараховує понад 10 000 підписників.

якщо кількість переглядів їхніх відео за останні 30 днів перевищувала 100 000.

У Creator Rewards Program платформа також враховує якість та оригінальність контенту, а також те, наскільки він може утримати увагу глядача.

Окрім того, TikTok підраховує відмови. Тобто за перегляд відео, яке свайпнули, не заплатять.

Варто знати! Загалом сума, яку можуть заробити тіктокери за перегляди, відрізняються залежно від країни, довжини та формату відео, взаємодії з аудиторією тощо.