Сколько платит TikTok за 10 000 просмотров?

В 2025 году TikTok платит авторам от 0,02 до 1 доллара за 1 000 просмотров. То есть за 10 000 просмотров можно заработать максимум 10 долларов, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Нужно ли платить налоги с TikTok и YouTube

На сегодня тиктокеры получают средства от платформы через две программы монетизации:

Creator Fund дает около 0,02-0,04 доллара за 1 000 просмотров. Это означает, что 10 000 принесут автору примерно 20 или 40 центов. Чтобы получить 40 долларов, необходимо набрать миллион просмотров.

дает около 0,02-0,04 доллара за 1 000 просмотров. Это означает, что 10 000 принесут автору примерно 20 или 40 центов. Чтобы получить 40 долларов, необходимо набрать миллион просмотров. Программа Creator Rewards Program более выгодная. По ней выплачивают от 0,40 до 1,00 доллара за 1 000 просмотров, то есть 4-40 долларов за 10 000 и 400-1 000 долларов за миллионов просмотров.

Важно! Стоит знать! Сейчас украинские тиктокеры не могут напрямую подключить Creator Fund. Программа действует в США, Великобритании, Италии, Франции, Германии, но не в Украине.

Что нужно, чтобы зарабатывать на этих программах?

Однако не так просто зарабатывать в TikTok. Чтобы использовать программы платформы, необходимо выполнить определенные условия.

Приобщиться к Creator Fund могут авторы:

если им исполнилось 18 лет;

если их канал насчитывает более 10 000 подписчиков.

если количество просмотров их видео за последние 30 дней превышало 100 000.

В Creator Rewards Program платформа также учитывает качество и оригинальность контента, а также то, насколько он может удержать внимание зрителя.

Кроме того, TikTok подсчитывает отказы. То есть за просмотр видео, которое свайпнули, не заплатят.

Стоит знать! В общем сумма, которую могут заработать тиктокеры за просмотры, отличаются в зависимости от страны, длины и формата видео, взаимодействия с аудиторией и тому подобное.