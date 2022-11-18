Monobank планує запустити власний стартап у Польщі

Український monobank планує запустити власний проєкт у Польщі. Наразі необанк займається формуванням команди.

Про це заявив власник "Універсал банку" Сергій Тігіпко, на ліцензії якого працює monobank. Бізнес 24 передає деталі.

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Monobank запускає власний проєкт у Польщі

Намірами українського monobank Тігіпко поділився під час свого виступу на Київському економічному форумі 17 листопада. "Створюємо проєкт від monobank у Польщі", – зазначив бізнесмен.

Як пише видання Forbes, згодом, у кулуарах форуму, Тігіпко уточнив, що мовиться про запуск командою monobank окремого стартапу у сусідній країні.

Прийнято політичне рішення, формуємо команду,

– заявив власник "Універсал банку".

Підприємець також додав, що наразі monobank налічує близько 6,5 мільйона клієнтів, значна частина яких перебуває за кордоном.

До слова, деталей того, яким саме буде стартап українського необанку у Польщі, бізнесмен не повідомив. Водночас, співзасновник monobank Олег Гороховський у коментарі Forbes заявив, що про польський проєкт "поки що рано говорити".

Додамо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало українських бізнесів розширили свою географічну присутність на європейських ринках, передусім у Польщі. Наприклад, "Нова пошта" та "Львівські круасани" відкрили свої представництва у низці польських міст у жовтні. А ось заклад української "П'яної вишні" запрацював у Будапешті.