Об этом заявил владелец "Универсала банка" Сергей Тигипко, на лицензии которого работает monobank. Бизнес 24 передает подробности.

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Monobank запускает собственный проект в Польше

Намерениями украинского monobank Тигипко поделился во время своего выступления на Киевском экономическом форуме 17 ноября. "Создаем проект от monobank в Польше", – отметил бизнесмен.

Как пишет издание Forbes, позже, в кулуарах форума, Тигипко уточнил, что говорится о запуске командой monobank отдельного стартапа в соседней стране.

Принято политическое решение, формируем команду,

– заявил владелец "Универсал банка".

Предприниматель также добавил, что в настоящее время monobank насчитывает около 6,5 миллионов клиентов, значительная часть которых находится за рубежом.

К слову, деталей того, каким будет стартап украинского необанка в Польше, бизнесмен не сообщил. В то же время, соучредитель monobank Олег Гороховский в комментарии Forbes заявил, что о польском проекте "пока рано говорить".

Добавим, что после полномасштабного вторжения России в Украину многие украинские бизнесы расширили свое географическое присутствие на европейских рынках, прежде всего в Польше. К примеру, "Новая почта" и "Львовские круасаны" открыли свои представительства в ряде польских городов в октябре. А вот заведение украинской "Пьяной вишни" заработало в Будапеште.

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