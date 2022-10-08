Відділення "Нової пошти" вже приймає та видає посилки у столиці Польщі, а крім того компанія планує відкрити цього місяця представництва у ще чотирьох містах республіки. Тим часом "Львівські круасани" вже працюють у Вроцлаві та Зґожелеці, а попереду – відкриття закладу у Варшаві, передає Бізнес 24.

Читайте також Чи готовий український бізнес збільшувати кількість працівників цьогоріч: промовисте опитування

Відділення "Нової пошти" відкрилось у Польщі

Про плани виходу на ринок Євросоюзу "Нова пошта" заявляла ще наприкінці липня цього року. Тоді мовилось про те, що компанія планує відкрити представництва у декількох країнах ЄС, а до кінця року перше відділення з'явиться безпосередньо у Польщі. Згодом поштовий оператор планував вийти на ринки Словаччини та Румунії.

Так, 7 жовтня на офіційній сторінці компанії у твітері з'явилось повідомлення, що перше відділення розпочало роботу у польській столиці. Вже традиційно, до допису "Нова пошта" прикріпила мем – на ньому президент України Володимир Зеленський, обіймаючи очільника польської держави Анджея Дуду, просить прийняти українського поштового оператора: "У них навіть логотип у кольорах вашого прапора".

До слова, у коментарях до твіту "Нова пошта" також зазначила, що цього ж місяця планує відкриття відділень у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані, а поступово розширюватиме свою мережу й надалі.

"Львівські круасани" тепер можна скуштувати у низці польських міст

Разом з "Новою поштою" про відкриття представництв у Польщі 7 жовтня заявив ще один український бренд – "Львівські круасани". Перші заклади мережі відчинили свої двері у Зґожелеці та Вроцлаві. Невдовзі українська компанія планує відкриття пекарні у Варшаві.

Ми тепер у Польщі! Як приємно не відчувати кордонів між українцями. Нас переповнюють хороші емоції, тому що наші фани з-за кордону зможуть починати свій ранок, обід або вечерю із великого, ситного і такого рідного круасана,

– написала компанія у фейсбуці.

Як пише видання The Village, "Львівські круасани" планують роботу у Польщі за двома моделями – відкриття власних пекарень і франчайзингових представництв. Зміни асортименту не буде, проте начинку для деяких круасанів заклади мережі адаптували під польський ринок, а всі інгредієнти постачатимуть місцеві виробництва.

Перші заклади "Львівських круасанів" у Польщі / Фото Lviv Croissants