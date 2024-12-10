Uklon буде працювати на території Буковелю

Uklon розпочинає роботу на території туристичного комплексу Bukovel. Компанія не тільки перевозитиме пасажирів, а і надаватиме інші послуги.

Що відомо про нові послуги в Буковелі

Uklon буде пропонувати пасажирам і міжміські перевезення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Гришкова.

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Сергій Гришков CEO райдхейлінг-сервісу Uklon Радий повідомити, що ми розширюємо екосистему мобільності у Буковелі. Відтепер скористатися нашим сервісом можна безпосередньо по території туристичного комплексу Bukovel.

Гришков відзначив, що пасажирам будуть доступні перевезення від комплексу і до туристичних локацій в Івано-Франківській області, які знаходяться неподалік. Загалом Uklon пропонуватиме такі класи авто:

"Стандарт";

"Комфорт";

"Бізнес";

"Драйвер";

"Мінівен";

"Міжміст".

Які ще послуги надаватиме Uklon:

доставка через Uklon Delivery;

програма лояльності Uklon;

спеціальні автобуси з Києва до Буковелю (і у зворотному напрямку), які курсуватимуть щотижня.

Кожен автобус Uklon Ski Bus оснащений безперебійним доступом до Wi-Fi, розетками, системою опалення та телевізором. А також кожен пасажир під час поїздки отримає подарунки від численних партнерів,

– наголошує Гришков.

Зауважте! Uklon став партнером Ski Bus