Uklon буде працювати на території Буковелю

10 грудня 2024, 10:27
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Автор: Анастасія Зорик

Uklon розпочинає роботу на території туристичного комплексу Bukovel. Компанія не тільки перевозитиме пасажирів, а і надаватиме інші послуги.

Що відомо про нові послуги в Буковелі

Uklon буде пропонувати пасажирам і міжміські перевезення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Гришкова.

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Сергій Гришков

CEO райдхейлінг-сервісу Uklon

Радий повідомити, що ми розширюємо екосистему мобільності у Буковелі. Відтепер скористатися нашим сервісом можна безпосередньо по території туристичного комплексу Bukovel.

Гришков відзначив, що пасажирам будуть доступні перевезення від комплексу і до туристичних локацій в Івано-Франківській області, які знаходяться неподалік. Загалом Uklon пропонуватиме такі класи авто:

  • "Стандарт";
  • "Комфорт";
  • "Бізнес";
  • "Драйвер";
  • "Мінівен";
  • "Міжміст".

Які ще послуги надаватиме Uklon:

  • доставка через Uklon Delivery;
  • програма лояльності Uklon;
  • спеціальні автобуси з Києва до Буковелю (і у зворотному напрямку), які курсуватимуть щотижня.

Кожен автобус Uklon Ski Bus оснащений безперебійним доступом до Wi-Fi, розетками, системою опалення та телевізором. А також кожен пасажир під час поїздки отримає подарунки від численних партнерів,
– наголошує Гришков.

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