Что известно о новых услугах в Буковеле

Uklon будет предлагать пассажирам и междугородние перевозки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Гришкова.

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Сергей Гришков CEO райдхейлинг-сервиса Uklon Рад сообщить, что мы расширяем экосистему мобильности в Буковеле. Теперь воспользоваться нашим сервисом можно непосредственно по территории туристического комплекса Bukovel.

Гришков отметил, что пассажирам будут доступны перевозки от комплекса и до туристических локаций в Ивано-Франковской области, которые находятся неподалеку. В общем Uklon будет предлагать такие классы авто:

"Стандарт";

"Комфорт";

"Бизнес";

"Драйвер";

"Минивэн";

"Междугородний".

Какие еще услуги будет предоставлять Uklon:

доставка через Uklon Delivery;

программа лояльности Uklon;

специальные автобусы из Киева в Буковель (и в обратном направлении), которые будут курсировать еженедельно.

Каждый автобус Uklon Ski Bus оснащен бесперебойным доступом к Wi-Fi, розетками, системой отопления и телевизором. А также каждый пассажир во время поездки получит подарки от многочисленных партнеров,

– отмечает Гришков.

Обратите внимание! Uklon стал партнером Ski Bus