Що відомо про нові послуги в Буковелі
Uklon буде пропонувати пасажирам і міжміські перевезення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Гришкова.
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Радий повідомити, що ми розширюємо екосистему мобільності у Буковелі. Відтепер скористатися нашим сервісом можна безпосередньо по території туристичного комплексу Bukovel.
Гришков відзначив, що пасажирам будуть доступні перевезення від комплексу і до туристичних локацій в Івано-Франківській області, які знаходяться неподалік. Загалом Uklon пропонуватиме такі класи авто:
- "Стандарт";
- "Комфорт";
- "Бізнес";
- "Драйвер";
- "Мінівен";
- "Міжміст".
Які ще послуги надаватиме Uklon:
- доставка через Uklon Delivery;
- програма лояльності Uklon;
- спеціальні автобуси з Києва до Буковелю (і у зворотному напрямку), які курсуватимуть щотижня.
Кожен автобус Uklon Ski Bus оснащений безперебійним доступом до Wi-Fi, розетками, системою опалення та телевізором. А також кожен пасажир під час поїздки отримає подарунки від численних партнерів,
– наголошує Гришков.
Зауважте! Uklon став партнером Ski Bus