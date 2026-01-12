Трамп може заблокувати роботу нафтового гіганта Exxon у Венесуелі: в чому причина

Трамп розкритикував американську Exxon за висловлення щодо Венесуели про те, що країна "непридатна до інвестування". Через це Дональд Трамп може не допустити компанію до роботи у Венесуелі.

Чому Трамп розкритикував Exxon Mobil?

Трамп буде вирішувати, яким компаніям буде дозволено працювати у Венесуелі, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також "Виконувач обов'язків президента Венесуели": Трамп зробив дивний допис у мережі

Президент США Дональд Трамп заявив, що може заблокувати Exxon Mobil від інвестування у Венесуелу після висловлення гендиректора нафтового гіганта.

Генеральний директор Exxon Даррен Вудс під час гучної зустрічі в п'ятницю з щонайменше 17 іншими керівниками нафтової компанії заявив Трампу, що Венесуелі потрібно змінити свої закони, перш ніж вона стане привабливою інвестиційною можливістю.

Трамп закликав групу витратити 100 мільярдів доларів на відродження нафтової промисловості Венесуели на зустрічі менш ніж через тиждень після того, як американські війська захопили та усунули від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Скептичні зауваження Вудса швидко стали домінуючим заголовком, підірвавши надії Білого дому наростити імпульс завдяки співпраці з найвідомішими керівниками нафтової галузі світу,

– пишуть у виданні.

Після цього Трамп заявив, що йому не сподобалася реакція Exxon, тому він не буде брати її до уваги.

Чому нафтові гіганти США обережні щодо Венесуели?

Exxon, ConocoPhillips та Chevron, три найбільші виробники нафти в США, протягом десятиліть були відданими партнерами державної нафтової компанії Венесуели PDVSA.

Уряд покійного президента Уго Чавеса націоналізував галузь між 2004 і 2007 роками, і хоча Chevron домовлялася про партнерство з PDVSA, ConocoPhillips та Exxon покинули країну та невдовзі після цього подали відомі арбітражні позови.

Згідно з рішеннями суду, Венесуела зараз разом заборгувала ConocoPhillips та Exxon понад 13 мільярдів доларів за експропріації.

У нас двічі конфісковували там активи, тому ви можете уявити, що для третього повторного входу потрібні будуть досить суттєві зміни порівняно з тим, що ми тут бачили історично,

– сказав Вудс Трампу.

Вудс сказав, що Exxon потребує запровадження довгострокового захисту інвестицій, а також реформування законодавства країни про вуглеводні.

Якщо ми подивимося на правові та комерційні конструкції та структури, що діють сьогодні у Венесуелі, то це непридатне для інвестицій,

– сказав він.

Генеральний директор ConocoPhillips Раян Ленс заявив Трампу, що його компанія є найбільшим несуверенним кредитором у Венесуелі і закликав до реструктуризації боргу та всієї енергетичної системи країни, включаючи PDVSA.

Трамп заявив у п'ятницю, що його адміністрація вирішить, яким фірмам буде дозволено працювати в цій південноамериканській країні.

Що відомо про ситуацію з нафтою у Венесуелі?