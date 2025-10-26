Чому після закриття ФОП податкова може знову нагадати про себе

Припинення діяльності ФОП не означає кінець зобов'язань перед державою. Якщо в особи-підприємця є нараховані або ж несплачені суми єдиного внеску, податкова не здійснить подальші процедури щодо зняття платника єдиного внеску з обліку до сплати цієї суми.

Що відбувається після закриття ФОП?

Річ у тім, що ФОПа знімають з обліку лише після отримання даних про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, передає 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу у Полтавській області.

Там потрібно зазначити дату та номер запису у Єдиному державному реєстрі. Після цього податкова проводить такі процедури:

перевірку,

остаточний розрахунок зі сплати єдиного внеску,

закриття інтегрованих карток платника (ІКП).

А згідно з "Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", закриття ІКП можливе лише за умови, що всі податки сплачені чи списані (податковий борг, недоїмка з ЄСВ, штрафи чи пеня), немає розстрочених з боргів та усі перевірки проведено.

Зверніть увагу! При припиненні підприємницької діяльності, ФОП продовжує користуватися правами, виконувати обов'язки та нести відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску. Така особа повинна забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності.

Втім як пишуть в legalassistance.od.ua, якщо виявлено борг ФОП може діяти по-різному діяти. Наприклад, спробувати оскаржити. Але це у випадку, якщо нарахування є незаконними.

Крім того, можна реструктурувати борг, тобто гасити його частинами. А от найризикованіший варіант – ігнорувати борг, бо його потім можуть стягнути через суд, арештувати рахунки і майно.

Які є штрафи для ФОПів?