Від аеропортів до заводів: Путін переписує російський бізнес під себе

У Росії націоналізація приватного бізнесу побила усі рекорди. Це говорить про те, що ринкові механізми поступово згортаються, а Кремль посилює державний контроль над економікою.

Які масштаби націоналізації в Росії?

У 2025 році обсяг примусово вилученого приватного майна у Росії зріс у 4,5 раза в порівнянні з роком раніше, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Лише минулого року Кремль націоналізував активи на 3,1 трильйона рублів.

Загальна сума переданих державі ресурсів з 2022 року сягнула 4,3 трильйона рублів.

Найбільше, за даними розвідки, постраждав великий бізнес. Відомі російські підприємці втратили свої активи у 2025 році:

Дмитро Каменщик залишився без аеропорту "Домодєдово";

Денис Штенгєлов позбувся холдингу KDV Group;

Константин Струков втратив групу "Южуралзолото".

Масово націоналізуються стратегічні підприємства, торгівельні центри, промислові об’єкти, енергетичні компанії, медичні заклади, інфраструктурні об’єкти та навіть освітні установи,

– зазначає СЗРУ.

Особливо активно російська влада відбирає майно у кількох регіонах:

в Московській області;

у Санкт-Петербурзі;

на Уралі;

та на Далекому Сході.

При цьому Кремль оперує п'ятьма головними механізмами, щоб позбавити бізнес права власності. Зокрема, використовує так звані "антикорупційні" позови, переглядає приватизацію 1990 – 2000 років та звинувачує підприємців у "екстремізмі" і зв'язках з іноземними державами.

Така практика демонструє повну залежність судової системи від політичних рішень і перетворює націоналізацію на інструмент політичних репресій та переділу майна в інтересах бізнесменів, підконтрольних путінському режиму,

– наголосили у розвідці.

У якому становищі російський бізнес?

Посилення націоналізації в Росії відбувається на тлі катастрофічних проблем у бізнесі. Минулого року російська промисловість опинилася у найсильнішій кризі з 1990-х років через посилення санкцій, підвищення відсоткових ставок за кредитами та різке уповільнення економіки, пише "Коммерсант".

Виробничі плани фабрик і заводів по всій країні скоротилися до найнижчого рівня за останні 16 років:

металургія просіла на 4,1%;

хімічна промисловість – на 1,7%;

машинобудування – на 5,4%;

Вперше за останні 15 років навіть почало скорочуватися виробництво продуктів – на 0,8%.

Зауважте! Топменеджери найбільших промислових компаній Росії відзначають, що продажі їхньої продукції 2025 року стали найгіршими з 1998 року.

Як скорочується бізнес в Росії?