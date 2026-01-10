Які масштаби націоналізації в Росії?

У 2025 році обсяг примусово вилученого приватного майна у Росії зріс у 4,5 раза в порівнянні з роком раніше, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

  • Лише минулого року Кремль націоналізував активи на 3,1 трильйона рублів.
  • Загальна сума переданих державі ресурсів з 2022 року сягнула 4,3 трильйона рублів.

Найбільше, за даними розвідки, постраждав великий бізнес. Відомі російські підприємці втратили свої активи у 2025 році:

  • Дмитро Каменщик залишився без аеропорту "Домодєдово";
  • Денис Штенгєлов позбувся холдингу KDV Group;
  • Константин Струков втратив групу "Южуралзолото".

Масово націоналізуються стратегічні підприємства, торгівельні центри, промислові об’єкти, енергетичні компанії, медичні заклади, інфраструктурні об’єкти та навіть освітні установи,
– зазначає СЗРУ.

Особливо активно російська влада відбирає майно у кількох регіонах:

  • в Московській області;
  • у Санкт-Петербурзі;
  • на Уралі;
  • та на Далекому Сході.

При цьому Кремль оперує п'ятьма головними механізмами, щоб позбавити бізнес права власності. Зокрема, використовує так звані "антикорупційні" позови, переглядає приватизацію 1990 – 2000 років та звинувачує підприємців у "екстремізмі" і зв'язках з іноземними державами.

Така практика демонструє повну залежність судової системи від політичних рішень і перетворює націоналізацію на інструмент політичних репресій та переділу майна в інтересах бізнесменів, підконтрольних путінському режиму,
– наголосили у розвідці.

У якому становищі російський бізнес?

Посилення націоналізації в Росії відбувається на тлі катастрофічних проблем у бізнесі. Минулого року російська промисловість опинилася у найсильнішій кризі з 1990-х років через посилення санкцій, підвищення відсоткових ставок за кредитами та різке уповільнення економіки, пише "Коммерсант".

Виробничі плани фабрик і заводів по всій країні скоротилися до найнижчого рівня за останні 16 років:

  • металургія просіла на 4,1%;
  • хімічна промисловість – на 1,7%;
  • машинобудування – на 5,4%;

Вперше за останні 15 років навіть почало скорочуватися виробництво продуктів – на 0,8%.

Зауважте! Топменеджери найбільших промислових компаній Росії відзначають, що продажі їхньої продукції 2025 року стали найгіршими з 1998 року.

Як скорочується бізнес в Росії?

  • У Росії вперше від початку повномасштабної війни проти України зафіксували скорочення кількості компаній. За підсумками 2025 року число зареєстрованих юридичних осіб та організацій зменшилося на 67 395 – падіння на 2,08% у річному вимірі. Найбільше скорочення бізнесу припало на Центральний федеральний округ.

  • Фінансовий стан підприємств також погіршується. Сукупні збитки російських компаній у 2025 році досягли 6,52 трильйона рублів. Понад 18 тисяч підприємств працюють у мінус, а майже 40% бізнесів стикаються з проблемами неплатежів.

  • Особливо складна ситуація у транспортній сфері. Приблизно 6,7 тисячі російських транспортних компаній перебувають у стані ліквідації або на межі банкрутства. Причинами стали зростання собівартості перевезень та падіння рентабельності роботи.