Національний кешбек б'є рекорди: у листопаді українці накопичили вагому суму

У листопаді 2024 року понад 4 мільйони українців накопичили понад 250 мільйонів гривень Національного кешбеку. Це удвічі перебільшує жовтневу суму

Як долучитися до програми Національний кешбек

Наприкінці грудня, українці зможуть отримати гроші за накопичений кешбек, передає 24 канал з посилання на пресслужбу Дії.

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Зокрема долучитися до програми та отримувати кошти слід за таким алгоритмом:

У застосунку "Дія" перейти у "Національний кешбек" у розділі "Сервіси". Ознайомитися з умовами та натиснути "Розпочати". Натиснути "Відкрити картку для виплати", вибрати банк й авторизуватися в застосунку банку.

Відкривайте картку Національного кешбеку в Дії та отримуйте 10 % від вартості товарів українського виробництва. Витрачайте ці кошти на комуналку, ліки, транспорт, розваги, донати Збройним силам чи військові облігації в Дії,

– закликали у дописі.

Зверніть увагу! На картку Національного кешбеку надходить Зимова єПідтримка. Тому можливо об'єднати її з кешбеком та витрачати ці кошти разом.

Як товари слід купувати для отримання кешбеку

У програмі у ній беруть участь понад 340 тисяч товарів, які можна побачити у різних українських магазинах.

Їхні штрихкоди потрібно сканувати в Дії. Для цього слід відкрити додаток та навести сканер на штрихкод.

Важливо! Якщо товар підпадає під програму, то людина отримає кешбек після його покупки, якщо ні, то Дія сповістить про це.