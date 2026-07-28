Виготовляли понад 130 тисяч пачок сигарет на добу: Нацполіція ліквідувала підпільні фабрики

В Україні ліквідували діяльність двох підпільних тютюнових фабрик на території промзон населених пунктів у Харківській та Львівській областях. Там виготовляли тютюнову продукцію та збували на споживчий ринок під виглядом різних торгівельних марок.

Що відомо про ліквідацію двох підпільних фабрик

На виробництвах навіть облаштували помешкання для постійного проживання працівників, про що повідомили у Національній поліції.

У підпільних виробників вилучили:

115 тисяч пачок сигарет;

3,5 тонни тютюну;

іншу продукцію та обладнання на 60 мільйонів гривень.

Обидва виробництва знаходилися у промзоні. Водночас складські приміщення обладнали промисловими виробничими лініями, а цехи забезпечили сировиною, поліграфією, фільтрами та іншим майном.

Тютюнові фабрики працювали у закритому режимі. Зокрема, для маскування споживання та безперебійної роботи промислових ліній організатори встановили дизельні підстанції.

На Львівщині виготовляли цигарки без фільтрів, а виробничі потужності дозволяли отримати до 70 тисяч пачок сигарет на добу.

На Харківщині – виключно з фільтром – і можна було виготовити до 60 тисяч пачок.

Збували готову тютюнову продукцію під брендами українських та європейських виробників по всій території України через роздрібну торгівельну мережу, телеграм-канали, відправляли вироби через поштових операторів,

– розповіли у Нацполіції.

Марки акцизного податку України невідомого походження наклеювали на пачки з цигарками.

Директор БЕБ Олександр Цивінський наголосив, що тіньовий бізнес не повинен мати "безпечних" регіонів, і в нього не буде "тихих" місць, де можна безкарно працювати.

Що ще відомо про тютюнову продукцію

Нагадаємо, що у липні Росія знищила склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна". Водночас покупці не зіткнуться з дефіцитом. Ба більше, затримки поставок також не очікуються.