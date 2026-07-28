Що відомо про ліквідацію двох підпільних фабрик

На виробництвах навіть облаштували помешкання для постійного проживання працівників, про що повідомили у Національній поліції.

У підпільних виробників вилучили:

115 тисяч пачок сигарет;

3,5 тонни тютюну;

іншу продукцію та обладнання на 60 мільйонів гривень.

Обидва виробництва знаходилися у промзоні. Водночас складські приміщення обладнали промисловими виробничими лініями, а цехи забезпечили сировиною, поліграфією, фільтрами та іншим майном.

Тютюнові фабрики працювали у закритому режимі. Зокрема, для маскування споживання та безперебійної роботи промислових ліній організатори встановили дизельні підстанції.

На Львівщині виготовляли цигарки без фільтрів, а виробничі потужності дозволяли отримати до 70 тисяч пачок сигарет на добу.

На Харківщині – виключно з фільтром – і можна було виготовити до 60 тисяч пачок.

Збували готову тютюнову продукцію під брендами українських та європейських виробників по всій території України через роздрібну торгівельну мережу, телеграм-канали, відправляли вироби через поштових операторів,

– розповіли у Нацполіції.

Марки акцизного податку України невідомого походження наклеювали на пачки з цигарками.

Директор БЕБ Олександр Цивінський наголосив, що тіньовий бізнес не повинен мати "безпечних" регіонів, і в нього не буде "тихих" місць, де можна безкарно працювати.

Що ще відомо про тютюнову продукцію

Нагадаємо, що у липні Росія знищила склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна". Водночас покупці не зіткнуться з дефіцитом. Ба більше, затримки поставок також не очікуються.