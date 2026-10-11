Не просто картинка на чеку: навіщо магазини друкують QR-код і що з ним робити

QR-код на касовому чеку – це не декоративний елемент. За його допомогою покупець може перевірити, чи справді розрахункова операція була зареєстрована у фіскальній системі.

Що містить QR-код

Наявність і структура QR-коду у фіскальному чеку визначені Положенням про форму та зміст розрахункових документів, зокрема електронних, пише 24 Канал.

Фактично він містить основні дані про проведену покупку, зокрема:

Дату операції; Час проведення розрахунку; Суму покупки; Фіскальний номер; Дані реєстратора розрахункових операцій.

Покупець може відсканувати код і перевірити, чи зареєстрована відповідна операція у фіскальній системі ДПС. Якщо інформація підтверджується, це означає, що:

продаж був офіційно зареєстрований;

розрахункову операцію внесли до фіскальної системи;

чек відповідає зареєстрованій операції;

покупець має документ, який підтверджує факт придбання товару або послуги.

Тобто QR-код може бути корисним не лише податківцям, а й самому споживачу.

QR-код захищає від підроблених чеків: чому важливо зберігати чек

Є ще одна важлива функція QR-коду – захисна.

QR-код також виконує функцію захисту від підроблених або некоректно сформованих розрахункових документів, оскільки містить унікальні ідентифікатори фіскалізації,

– пояснюють юристи Mudri.partners.

Так, наявність фіскального чека може знадобитися, якщо з придбаним товаром виникнуть проблеми.

Зокрема, він допомагає підтвердити факт покупки, що важливо для реалізації споживачем своїх прав. Тому чек не варто одразу викидати після виходу з магазину, особливо якщо йдеться про техніку, одяг, взуття чи інший товар, який може потребувати повернення або обміну.

Що робити, якщо охорона просить показати чек

Наявність QR-коду на чеку не означає, що покупець зобов'язаний пред'являти чек охоронцю на виході з магазину. Охоронці не є правоохоронцями та не мають повноважень державних органів. Зокрема:

вони працюють на суб'єкта господарювання;

не можуть проводити обшук покупця;

огляд речей можливий лише за згодою людини.

Тому внутрішня процедура магазину з перевірки чеків не створює для покупця окремого юридичного обов'язку показувати документ.

Перевірка чеків на виході є внутрішньою процедурою торговельної мережі, яка використовується для контролю можливих помилок або втрат, однак не створює для покупця юридичного обов'язку пред'являти чек,

– зазначають юристи Mudri.partners.

Водночас це не означає, що працівники охорони взагалі не можуть реагувати на можливу крадіжку. Держпродспоживслужба зазначає, що охорона може стежити за товаром і діями людей у торговельній залі, зокрема за допомогою камер відеоспостереження.

При цьому самостійно обшукувати речі покупця без його згоди охоронці не мають права.



