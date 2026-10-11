Не просто картинка на чеку: навіщо магазини друкують QR-код і що з ним робити
QR-код на касовому чеку – це не декоративний елемент. За його допомогою покупець може перевірити, чи справді розрахункова операція була зареєстрована у фіскальній системі.
Що містить QR-код
Наявність і структура QR-коду у фіскальному чеку визначені Положенням про форму та зміст розрахункових документів, зокрема електронних, пише 24 Канал.
Фактично він містить основні дані про проведену покупку, зокрема:
- Дату операції;
- Час проведення розрахунку;
- Суму покупки;
- Фіскальний номер;
- Дані реєстратора розрахункових операцій.
Покупець може відсканувати код і перевірити, чи зареєстрована відповідна операція у фіскальній системі ДПС. Якщо інформація підтверджується, це означає, що:
- продаж був офіційно зареєстрований;
- розрахункову операцію внесли до фіскальної системи;
- чек відповідає зареєстрованій операції;
- покупець має документ, який підтверджує факт придбання товару або послуги.
Тобто QR-код може бути корисним не лише податківцям, а й самому споживачу.
QR-код захищає від підроблених чеків: чому важливо зберігати чек
Є ще одна важлива функція QR-коду – захисна.
QR-код також виконує функцію захисту від підроблених або некоректно сформованих розрахункових документів, оскільки містить унікальні ідентифікатори фіскалізації,
– пояснюють юристи Mudri.partners.
Так, наявність фіскального чека може знадобитися, якщо з придбаним товаром виникнуть проблеми.
Зокрема, він допомагає підтвердити факт покупки, що важливо для реалізації споживачем своїх прав. Тому чек не варто одразу викидати після виходу з магазину, особливо якщо йдеться про техніку, одяг, взуття чи інший товар, який може потребувати повернення або обміну.
Що робити, якщо охорона просить показати чек
Наявність QR-коду на чеку не означає, що покупець зобов'язаний пред'являти чек охоронцю на виході з магазину. Охоронці не є правоохоронцями та не мають повноважень державних органів. Зокрема:
- вони працюють на суб'єкта господарювання;
- не можуть проводити обшук покупця;
- огляд речей можливий лише за згодою людини.
Тому внутрішня процедура магазину з перевірки чеків не створює для покупця окремого юридичного обов'язку показувати документ.
Перевірка чеків на виході є внутрішньою процедурою торговельної мережі, яка використовується для контролю можливих помилок або втрат, однак не створює для покупця юридичного обов'язку пред'являти чек,
– зазначають юристи Mudri.partners.
Водночас це не означає, що працівники охорони взагалі не можуть реагувати на можливу крадіжку. Держпродспоживслужба зазначає, що охорона може стежити за товаром і діями людей у торговельній залі, зокрема за допомогою камер відеоспостереження.
При цьому самостійно обшукувати речі покупця без його згоди охоронці не мають права.