Что содержит QR-код

Наличие и структура QR-кода в фискальном чеке определены Положением о форме и содержании расчетных документов, в частности электронных, пишет 24 Канал.

Фактически он содержит основные данные о совершенной покупке, в частности:

Дату операции; Время проведения расчета; Сумму покупки; Фискальный номер; Данные регистратора расчетных операций.

Покупатель может отсканировать код и проверить, зарегистрирована ли соответствующая операция в фискальной системе ГПСУ. Если информация подтверждается, это означает, что:

продажа была официально зарегистрирована;

расчетная операция внесена в фискальную систему;

чек соответствует зарегистрированной операции;

у покупателя есть документ, подтверждающий факт приобретения товара или услуги.

То есть QR-код может быть полезен не только налоговикам, но и самому потребителю.

QR-код защищает от поддельных чеков: почему важно хранить чек

Есть еще одна важная функция QR-кода – защитная.

QR-код также выполняет функцию защиты от поддельных или некорректно оформленных расчетных документов, поскольку содержит уникальные идентификаторы фискализации,

– объясняют юристы Mudri.partners.

Так, наличие фискального чека может понадобиться, если с приобретенным товаром возникнут проблемы.

В частности, он помогает подтвердить факт покупки, что важно для реализации потребителем своих прав. Поэтому чек не стоит сразу выбрасывать после выхода из магазина, особенно если речь идет о технике, одежде, обуви или другом товаре, который может потребовать возврата или обмена.

Что делать, если охрана просит показать чек

Наличие QR-кода на чеке не означает, что у покупатель обязан предъявлять чек охраннику т при выходе из магазина. Охранники не являются сотрудниками правоохранительных органов и не обладают полномочиями государственных органов. В частности:

они работают на хозяйствующий субъект;

не могут проводить обыск покупателя;

осмотр вещей возможен только с согласия человека.

Поэтому внутренняя процедура магазина по проверке чеков не создает для покупателя отдельной юридической обязанности предъявлять документ.

Проверка чеков на выходе является внутренней процедурой торговой сети, которая используется для контроля возможных ошибок или потерь, однако не создает для покупателя юридической обязанности предъявлять чек,

– отмечают юристы Mudri.partners.

В то же время это не означает, что сотрудники охраны вообще не могут реагировать на возможную кражу. Госпродпотребслужба отмечает, что охрана может следить за товаром и действиями людей в торговом зале, в частности с помощью камер видеонаблюдения.

При этом самостоятельно обыскивать вещи покупателя без его согласия охранники не имеют права.