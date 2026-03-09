ТОП найкращих компанії України 2026: у яких галузях "крутяться" найбільші гроші
- Енергетика, роздрібна та оптова торгівля є провідними галузями в Україні за обсягом доходів.
- У 2026 році лідерами за доходами серед компаній є "Нафтогаз", "Сільпо", "ОККО", "ПриватБанк", "АТБ", Укрзалізниця.
Українські компанії в окремих галузях мають більші доходи. До прикладу, це стосується бізнесу в енергетичному секторі, оптовій та роздрібній торгівлі: це компанії "Нафтогаз", "Сільпо", "ОККО".
ТОП-компаній України з найбільшими доходами
За підсумками року перше місце за обсягом доходів знову посіла енергетика. Компанії цієї галузі разом заробили понад 1,04 трильйона гривень, пише Опендатабот.
За рік зі списку вибули 44 компанії, а їхні позиції зайняли нові гравці. У новий "Індекс найкращих компаній" увійшли:
Енергетика
У цьому секторі найбільші доходи показали:
- Д.Трейдінг – 292,4 мільярди гривень
- Енергоатом – 254,7 мільярди гривень
- Нафтогаз Трейдинг –130,3 мільярдів гривень
Роздрібна торгівля
Найбільші обороти у 2025 році мали:
- АТБ – 247,3 мільярдів гривень
- Сільпо – 106 мільярдів гривень
- Аврора – 49,2 мільярдів гривень
Оптова торгівля
Тут у трійці лідерів:
- ДЛ Солюшен – 114,1 мільярдів гривень
- Донпромтранс – 98,1 мільярдів гривень
- OKKO-Експрес – 85,2 мільярдів гривень
Банківський сектор
Серед банків найбільші доходи отримали:
- ПриватБанк – 122,6 мільярди гривень
- Ощадбанк – 41,7 мільярда гривень
- Універсал Банк – 27,2 мільярдів гривень
Сільське господарство
У агросекторі лідирують підприємства групи МХП:
- Вінницька птахофабрика – 54,2 мільярди гривень
- Миронівська птахофабрика – 27,3 мільярдів гривень
- Лебединський насіннєвий завод – 17,4 мільярдигривень
Транспорт і логістика
Тут першість утримують:
- Укрзалізниця – 89 мільярдів гривень
- Нова пошта – 54,2 мільярди гривень
- Оператор ГТС України – 28 мільярдів гривень
Ресторани та готелі
У сфері гостинності найбільші доходи мають:
- McDonald's – 21,3 мільярда гривень
- Briscola – 2,9 мільярди гривень
- KFC – 1,3 мільярда гривень
Добувна промисловість
У цій галузі лідерами стали:
- Укрнафта – 99,4 мільярдів гривень
- Укргазвидобування – 83,6 мільярди гривень
- ДТЕК Павлоградвугілля – 36,2 мільярдів гривень
Переробна галузь
Тут найбільші обороти мають:
- Кернел-Трейд – 105,9 мільярдів гривень
- Запоріжсталь – 72 мільярди гривень
- АрселорМіттал Кривий Ріг – 70,6 мільярдів гривень
IT
У технологічному секторі лідерство зберігають:
- GlobalLogic Ukraine – 10,9 мільярдів гривень
- EPAM Systems – 10,2 мільярдів гривень
- EPAM Digital – 9,2 мільярдів гривень
Продаж автомобілів
Найбільші обороти показали:
- Тойота-Україна – 24,6 мільярди гривень
- Winner – 16,9 мільярдів гривень
- Порше Україна – 15,6 мільярдів гривень
Телеком
Найбільші доходи серед операторів отримали:
- Київстар – 43,8 мільярди гривень
- Vodafone Україна – 25,8 мільярдів гривень
- lifecell – 15,9 мільярдів гривень
Медіа
У категорії ТБ, радіо та книг лідирують:
- Київстар ТБ – 1,6 мільярда гривень
- СТБ – 1,4 мільярда гривень
- Multiplex – 1,2 мільярда гривень
Медицина
Найбільші доходи у сфері охорони здоров’я мають:
- Добробут – 4,2 мільярди гривень
- ДІЛА – 3,6 мільярди гривень
- Сінево Україна – 3,3 мільярди гривень
Спорт і розваги
У сфері дозвілля першість утримують:
- Динамо Київ – 1,8 мільярда гривень
- Sport Life – 605,7 мільйонів гривень
- Аквапарк Mavka – 407,8 мільйонів гривень
Новини українського бізнесу
Ювелірний бізнес в Україні оштрафували на 91 мільйон гривень через тіньові схеми та приховування доходів. Проблеми в галузі включають зростання цін на сировину, конкуренцію з імпортом, а також поточні економічні виклики, такі як перебої з електропостачанням і нестача працівників.
Виробника "Карпатська джерельна" можуть оштрафувати на суму до 5% доходу за 2025 рік через неправдиву етикетку. Компанія Maspex, польський виробник соків, отримала спільний контроль над виробником "Карпатська джерельна" в листопаді 2025 року.
Укрпошта планує відкрити щонайменше 1 000 партнерських точок для видачі посилок без черг. Партнери можуть заробляти від 15 000 гривень на місяць за видачу посилок, отримуючи оплату від 6 до 14 гривень за посилку.