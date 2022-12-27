Як змінились статки найбагатших українців впродовж 2022 року: підсумковий рейтинг Forbes

Повномасштабне вторгнення Росії очікувано вдарило по позиціях великого бізнесу України, – чимало активів окуповано, пошкоджено або знищено. Статки двадцяти найбагатших українців впали більш ніж на 20 мільярдів доларів – загалом до 22,5 мільярда.

Про це свідчать оцінки Forbes, наведені у матеріалі за підсумками року. Цьогоріч видання не публікує традиційний рейтинг сотні найбагатших, натомість обмежилось списком 20 найзаможніших українців. Як змінився капітал багатіїв за час повномасштабної війни – далі.

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Деталі цьогорічного рейтингу Forbes

Як зазначає Forbes, 2022 рік – не час мірятися статками. На часі передусім релокація, розбудова логістичних ланцюгів, вихід на іноземні ринки, пошук постачальників, підрядників та споживачів.

Тому цьогоріч видання оцінює лише двадцятку найбагатших українців замість сотні, і робить це тільки заради того, аби зрозуміти, як великий бізнес пережив складний 2022 рік, спроєктувавши результати на стан всього українського бізнесу та економіки нашої країни загалом.

До слова, як підкреслюють у Forbes, воєнний рік значно прорідив би традиційний список сотні найбагатших. При цьому, у рейтингу першої двадцятки видання вирішило не згадувати про низку бізнесменів, які потенційно могли туди потрапити. Мовиться, зокрема про тих, які нині підозрюються або звинувачуються у державній зраді – наприклад, Віктора Медведчука та Вячеслава Богуслаєва.