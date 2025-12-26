Tesla серед лідерів: які вживані авто стали найпопулярнішими серед українців
- У листопаді українці придбали 9,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, де електромобілі складають 60%.
- Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались TESLA Model Y, TESLA Model 3, KIA Niro, HYUNDAI Kona та NISSAN Rogue.
У минулому місяці українці придбали 9,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільше у цьому сегменті електромобілів, а сперед марок лідирують Tesla, KIA та Hyundai.
Які авто найпопулярніші в Україні?
Загалом упродовж листопада український автопарк поповнили 23,5 тисячі легковиків з пробігом. Авто віком до 5 років склали 39% цієї кількості, пише 24 Канал з посиланням на "Укравтопром".
Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 60%. Далі йдуть:
- Бензинові авто – 27%;
- Гібридні – 8%;
- Дизельні – 4%;
- Авто з ГБО – 1%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y – 931 одиниця;
- TESLA Model 3 – 649 одиниць;
- KIA Niro – 384 одиниці;
- HYUNDAI Kona – 292 одиниці;
- NISSAN Rogue – 271 одиниця;
- AUDI E-Tron Sportback – 211 одиниць;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 210 одиниць;
- MAZDA CX5 – 192 одиниці;
- CHEVROLET Bolt – 176 одиниць;
- HYUNDAI Ioniq 5 – 158 одиниць.
Що відомо про ринок авто в Україні?
У листопаді 2025 року українці придбали 8,3 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року. Найпопулярнішою маркою авто стала китайська BYD з 1 615 одиницями, а бестселером місяця – RENAULT Duster.
Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні у жовтні 2025 року досяг рекордних 13,3 тисячі авто, що на 99,8% більше порівняно з жовтнем 2024 року. Найбільшу частку в українському парку електрокарів займають Tesla з 20,2%, Nissan з 18%, і Volkswagen з 12,4%.
Toyota очолила рейтинг найнадійніших автомобільних брендів 2025 року за версією Consumer Reports. Електромобілі виявилися менш надійними, ніж гібриди та автомобілі на бензині, згідно з дослідженням CR.