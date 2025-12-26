Tesla серед лідерів: які вживані авто стали найпопулярнішими серед українців

У минулому місяці українці придбали 9,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільше у цьому сегменті електромобілів, а сперед марок лідирують Tesla, KIA та Hyundai.

Які авто найпопулярніші в Україні?

Загалом упродовж листопада український автопарк поповнили 23,5 тисячі легковиків з пробігом. Авто віком до 5 років склали 39% цієї кількості, пише 24 Канал з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 60%. Далі йдуть:

Бензинові авто – 27%;

Гібридні – 8%;

Дизельні – 4%;

Авто з ГБО – 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

TESLA Model Y – 931 одиниця;

TESLA Model 3 – 649 одиниць;

KIA Niro – 384 одиниці;

HYUNDAI Kona – 292 одиниці;

NISSAN Rogue – 271 одиниця;

AUDI E-Tron Sportback – 211 одиниць;

VOLKSWAGEN Tiguan – 210 одиниць;

MAZDA CX5 – 192 одиниці;

CHEVROLET Bolt – 176 одиниць;

HYUNDAI Ioniq 5 – 158 одиниць.

Що відомо про ринок авто в Україні?