Які банки в Україні найприбутковіші: рейтинг від НБУ

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 мільярдів гривень чистого прибутку після оподаткування.

ПриватБанк утримує лідерство

Найбільші прибутки демонструють державні та іноземні банки, серед яких значно виділяється ПриватБанк. Про це свідчать дані Національного банку України, інформує 24 Канал.

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Лідери банківського сектору:

ПриватБанк — 56,314 мільярда гривень, що становить 43% від загального прибутку банківської системи. Ощадбанк — 12,861 мільярда гривень. Райффайзен Банк — 6,952 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Трійка лідерів становить більш ніж половину (майже 75 мільярда гривень) сукупного прибутку всього банківського сектору.

Перша десятка банків за прибутковістю:

Рейтинг провідних банків України складено відповідно до їхньої прибутковості. Очолює список Укрексімбанк із прибутком 6,029 мільярда гривень. За ним слідують Креді Агріколь Банк з прибутком 5,925 мільярда гривень та ПУМБ з прибутком 5,864 мільярда гривень.

До першої десятки також увійшли Universal Bank з прибутком 5,463 мільярда гривень, Укргазбанк з прибутком 5,037 мільярда гривень, Сітібанк з прибутком 4,535 мільярда гривень та Укрсиббанк з прибутком 4,136 мільярда гривень.



Прибутки українських банків / Інфографіка НБУ

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Прибутки та збитки

За даними НБУ, 51 із 62 банків отримали прибуток на суму 131,473 мільярда гривень, а 11 банків показали збитки на 388 мільйонів гривень.

Важливо. Помітною зміною у фіскальній політиці стало підвищення ставки податку на прибуток банків з 18% до 50% у 2023 році. Спочатку уряд планував знизити ставку до 25% у 2024 році, однак Верховна Рада вирішила зберегти вищий рівень оподаткування. Отже, у 2025 фінансовому році банки сплачуватимуть податок у розмірі 50%, розрахований на основі їхнього фінансового результату за 2024 рік.