Йому вже понад 1200 років: який найстаріший бізнес в Європі досі працює
- Найстарішим бізнесом у Європі є австрійський ресторан St. Peter Stiftskulinarium, заснований у 803 році.
- Виноробня Staffelter Hof Winery в Німеччині існує з 862 року, а Паризький монетний двір у Франції – з 864 року.
За статистикою, приблизно половина нових компаній закриваються в 10 років. Проте деякі бізнеси, засновані понад тисячу років тому, не просто збереглися, але й досі працюють, приймають клієнтів і розвиваються.
Які компанії з IX століття працюють досі?
Найстарішим бізнесом у Європі, який досі працює, вважається австрійський ресторан St. Peter Stiftskulinarium, пише LGT Private Banking.
Ресторан розташований у стінах бенедиктинського монастиря Святого Петра в центрі Зальцбургу і має історію понад 1 220 років.
Перші згадки про цей заклад датуються 803 роком. Саме тоді його відвідав колишній імператор Римської імперії Карл Великий.
- Спочатку це був звичайний монастирський льох.
- Згодом він перетворився на центр винної торгівлі.
- А пізніше на цьому місці відкрили повноцінний ресторан.
За століття в австрійському St. Peter Stiftskulinarium бували єпископи, королі, а також відомі історичні постаті, зокрема Вольфганг Амадей Моцарт. Сьогодні це популярне місце як серед місцевих жителів, так і туристів.
Зауважте! Деякі легенди говорять, що у ресторані, можливо, обідав навіть славнозвісний мореплавець Христофор Колумб.
Які ще стародавні заклади досі працюють?
Ще одним унікальним прикладом є виноробня Staffelter Hof Winery, яка знаходиться у німецькому в місті Креф. Вона веде свою історію з 862 року.
Виникла виноробня як власність монастиря і століттями забезпечувала його вином.
З часом підприємство пережило розділи, занепад і відновлення. У XX столітті площа виноградників значно скоротилася, але згодом їх вдалося розширити. Сьогодні виноробня не лише працює, а й повністю перейшла на органічне виробництво.
Фото: Виноробня Staffelter Hof Winery / Martin Kraft / Wikipedia
У Франції з 864 року діє Паризький монетний двір (Monnaie de Paris). Це найстаріший монетний двір у світі. Його створили за указом короля, щоб централізувати виробництво грошей.
Сьогодні він не лише виготовляє монети, а й працює як музей і культурний центр. Зокрема, у ньому розташований Музей нумізматики.
Фото: Паризький монетний двір / PHGCOM / Wikipedia
В Ірландії діє ще один рекордсмен — паб Sean's Bar, який знаходиться у місті Атлон. Його історія починається приблизно з 900 року. І він офіційно визнаний найстарішим пабом країни.
Під час реконструкції у XX столітті тут виявили залишки стін IX століття та старовинні монети. Сьогодні цей паб не лише місце відпочинку, а й своєрідний музей, який дозволяє відчути атмосферу середньовічної Європи.
Фото: паб Sean's Bar / Serge Ottaviani / Wikipedia
Важливо! Найстарішою компанією України, яка й досі діє, вважається Дрогобицький соляний завод. Ця солеварня на Львівщині безперервно діє з 14 століття на одному і тому ж місці, зазначається на офіційному сайті підприємства.
Яка найстаріша компанія світу?
Найстарішою компанією у світі вважається японська Kongo Gumi, яка була заснована ще у 578 році. Її створили для будівництва буддистських храмів, і протягом багатьох століть вона залишалася сімейним бізнесом, передаючись у спадок від покоління до покоління. Лише у 2006 році компанія втратила незалежність і стала частиною будівельної корпорації Takamatsu Construction.
Серед інших найдавніших японських підприємств часто згадують готелі та традиційні сімейні бізнеси, які працюють уже понад тисячу років. Зокрема, це Nishiyama Onsen Keiunkan, заснований у 705 році та визнаний одним із найстаріших діючих готелів у світі, а також компанії Koman (717 рік) і Hoshi (718 рік), які також працюють у сфері обслуговування.
Окремо виділяють виробника ритуального паперу Genda Shigyo, заснованого у 771 році, який досі працює в традиційній культурній ніші. Усі ці компанії залишаються пов’язаними з родинами-засновниками.