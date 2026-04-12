Йому вже понад 1200 років: який найстаріший бізнес в Європі досі працює

За статистикою, приблизно половина нових компаній закриваються в 10 років. Проте деякі бізнеси, засновані понад тисячу років тому, не просто збереглися, але й досі працюють, приймають клієнтів і розвиваються.

Які компанії з IX століття працюють досі?

Найстарішим бізнесом у Європі, який досі працює, вважається австрійський ресторан St. Peter Stiftskulinarium, пише LGT Private Banking.

Ресторан розташований у стінах бенедиктинського монастиря Святого Петра в центрі Зальцбургу і має історію понад 1 220 років.

Перші згадки про цей заклад датуються 803 роком. Саме тоді його відвідав колишній імператор Римської імперії Карл Великий.

Спочатку це був звичайний монастирський льох.

Згодом він перетворився на центр винної торгівлі.

А пізніше на цьому місці відкрили повноцінний ресторан.

За століття в австрійському St. Peter Stiftskulinarium бували єпископи, королі, а також відомі історичні постаті, зокрема Вольфганг Амадей Моцарт. Сьогодні це популярне місце як серед місцевих жителів, так і туристів.

Зауважте! Деякі легенди говорять, що у ресторані, можливо, обідав навіть славнозвісний мореплавець Христофор Колумб.

Які ще стародавні заклади досі працюють?

Ще одним унікальним прикладом є виноробня Staffelter Hof Winery, яка знаходиться у німецькому в місті Креф. Вона веде свою історію з 862 року.

Виникла виноробня як власність монастиря і століттями забезпечувала його вином.

З часом підприємство пережило розділи, занепад і відновлення. У XX столітті площа виноградників значно скоротилася, але згодом їх вдалося розширити. Сьогодні виноробня не лише працює, а й повністю перейшла на органічне виробництво.

Фото: Виноробня Staffelter Hof Winery / Martin Kraft / Wikipedia

У Франції з 864 року діє Паризький монетний двір (Monnaie de Paris). Це найстаріший монетний двір у світі. Його створили за указом короля, щоб централізувати виробництво грошей.

Сьогодні він не лише виготовляє монети, а й працює як музей і культурний центр. Зокрема, у ньому розташований Музей нумізматики.

Фото: Паризький монетний двір / PHGCOM / Wikipedia

В Ірландії діє ще один рекордсмен — паб Sean's Bar, який знаходиться у місті Атлон. Його історія починається приблизно з 900 року. І він офіційно визнаний найстарішим пабом країни.

Під час реконструкції у XX столітті тут виявили залишки стін IX століття та старовинні монети. Сьогодні цей паб не лише місце відпочинку, а й своєрідний музей, який дозволяє відчути атмосферу середньовічної Європи.

Фото: паб Sean's Bar / Serge Ottaviani / Wikipedia

Важливо! Найстарішою компанією України, яка й досі діє, вважається Дрогобицький соляний завод. Ця солеварня на Львівщині безперервно діє з 14 століття на одному і тому ж місці, зазначається на офіційному сайті підприємства.

Яка найстаріша компанія світу?