Какие компании из IX века работают до сих пор?
Самым старым бизнесом в Европе, который до сих пор работает, считается австрийский ресторан St. Peter Stiftskulinarium, пишет LGT Private Banking.
Ресторан расположен в стенах бенедиктинского монастыря Святого Петра в центре Зальцбурга и имеет историю более 1 220 лет.
Первые упоминания об этом заведении датируются 803 годом. Именно тогда его посетил бывший император Римской империи Карл Великий.
- Сначала это был обычный монастырский погреб.
- Со временем он превратился в центр винной торговли.
- А позже на этом месте открыли полноценный ресторан.
За века в австрийском St. Peter Stiftskulinarium бывали епископы, короли, а также известные исторические фигуры, в частности Вольфганг Амадей Моцарт. Сегодня это популярное место как среди местных жителей, так и туристов.
Заметьте! Некоторые легенды говорят, что в ресторане, возможно, обедал даже знаменитый мореплаватель Христофор Колумб.
Какие еще древние заведения до сих пор работают?
Еще одним уникальным примером является винодельня Staffelter Hof Winery, которая находится в немецком в городе Креф. Она ведет свою историю с 862 года.
Возникла винодельня как собственность монастыря и веками обеспечивала его вином.
Со временем предприятие пережило разделы, упадок и восстановление. В XX веке площадь виноградников значительно сократилась, но со временем их удалось расширить. Сегодня винодельня не только работает, но и полностью перешла на органическое производство.
Фото: Винодельня Staffelter Hof Winery / Martin Kraft / Wikipedia
Во Франции с 864 года действует Парижский монетный двор (Monnaie de Paris). Это старейший монетный двор в мире. Его создали по указу короля, чтобы централизовать производство денег.
Сегодня он не только производит монеты, но и работает как музей и культурный центр. В частности, в нем расположен Музей нумизматики.
Фото: Парижский монетный двор / PHGCOM / Wikipedia
В Ирландии действует еще один рекордсмен - паб Sean's Bar, который находится в городе Атлон. Его история начинается примерно с 900 года. И он официально признан старейшим пабом страны.
Во время реконструкции в XX веке здесь обнаружили остатки стен IX века и старинные монеты. Сегодня этот паб не только место отдыха, но и своеобразный музей, который позволяет почувствовать атмосферу средневековой Европы.
Фото: паб Sean's Bar / Serge Ottaviani / Wikipedia
Важно! Старейшей компанией Украины, которая до сих пор действует, считается Дрогобычский соляной завод. Эта солеварня на Львовщине непрерывно действует с 14 века на одном и том же месте, отмечается на официальном сайте предприятия.
Какая самая старая компания мира?
Самой старой компанией в мире считается японская Kongo Gumi, которая была основана еще в 578 году. Ее создали для строительства буддистских храмов, и в течение многих веков она оставалась семейным бизнесом, передаваясь по наследству от поколения к поколению. Только в 2006 году компания потеряла независимость и стала частью строительной корпорации Takamatsu Construction.
Среди других древнейших японских предприятий часто вспоминают гостиницы и традиционные семейные бизнесы, которые работают уже более тысячи лет. В частности, это Nishiyama Onsen Keiunkan, основан в 705 году и признан одним из старейших действующих отелей в мире, а также компании Koman (717 год) и Hoshi (718 год), которые также работают в сфере обслуживания.
Отдельно выделяют производителя ритуальной бумаги Genda Shigyo, основанного в 771 году, который до сих пор работает в традиционной культурной нише. Все эти компании остаются связанными с семьями-основателями.