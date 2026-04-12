Какие компании из IX века работают до сих пор?

Самым старым бизнесом в Европе, который до сих пор работает, считается австрийский ресторан St. Peter Stiftskulinarium, пишет LGT Private Banking.

Смотрите также "Унизительные условия" и рабство: китайского автопроизводителя внесли в "список позора"

Ресторан расположен в стенах бенедиктинского монастыря Святого Петра в центре Зальцбурга и имеет историю более 1 220 лет.

Первые упоминания об этом заведении датируются 803 годом. Именно тогда его посетил бывший император Римской империи Карл Великий.

Сначала это был обычный монастырский погреб.

Со временем он превратился в центр винной торговли.

А позже на этом месте открыли полноценный ресторан.

За века в австрийском St. Peter Stiftskulinarium бывали епископы, короли, а также известные исторические фигуры, в частности Вольфганг Амадей Моцарт. Сегодня это популярное место как среди местных жителей, так и туристов.

Заметьте! Некоторые легенды говорят, что в ресторане, возможно, обедал даже знаменитый мореплаватель Христофор Колумб.

Какие еще древние заведения до сих пор работают?

Еще одним уникальным примером является винодельня Staffelter Hof Winery, которая находится в немецком в городе Креф. Она ведет свою историю с 862 года.

Возникла винодельня как собственность монастыря и веками обеспечивала его вином.

Со временем предприятие пережило разделы, упадок и восстановление. В XX веке площадь виноградников значительно сократилась, но со временем их удалось расширить. Сегодня винодельня не только работает, но и полностью перешла на органическое производство.

Во Франции с 864 года действует Парижский монетный двор (Monnaie de Paris). Это старейший монетный двор в мире. Его создали по указу короля, чтобы централизовать производство денег.

Сегодня он не только производит монеты, но и работает как музей и культурный центр. В частности, в нем расположен Музей нумизматики.

В Ирландии действует еще один рекордсмен - паб Sean's Bar, который находится в городе Атлон. Его история начинается примерно с 900 года. И он официально признан старейшим пабом страны.

Во время реконструкции в XX веке здесь обнаружили остатки стен IX века и старинные монеты. Сегодня этот паб не только место отдыха, но и своеобразный музей, который позволяет почувствовать атмосферу средневековой Европы.

Важно! Старейшей компанией Украины, которая до сих пор действует, считается Дрогобычский соляной завод. Эта солеварня на Львовщине непрерывно действует с 14 века на одном и том же месте, отмечается на официальном сайте предприятия.

Какая самая старая компания мира?