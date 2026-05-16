Кто из польских предпринимателей является самым богатым?

О том, чем занимается бизнесмен и какое состояние имеет, пишет Forbes.

В рейтинг самых богатых людей Польши в 2025 году принадлежит 107 миллиардеров. Среди них Ежи Старак, Томаш Бернадский, Рафал Бжоска, Доминика Кульчик и Зигмунт Солож. Однако первое место занимает Михал Соловов.

Заметьте! В 2015 году он был третьим самым богатым человеком Польши. За 10 лет смог выйти на первое место рейтинга.

Сейчас бизнесмен имеет 13,1 миллиард долларов. В рейтинге мировых богачей – на 178 месте. Мужчина известен не только, как миллиардер, а также как автогонщик (трижды имел статус вице-чемпиона Европы по ралли). Фактически от этого и началась история предпринимателя. Однако его бизнес-деятельность известна тем, что сочетает различные отрасли.

Соловов имеет наиболее диверсифицированную группу из разных отраслей, что значительно стабилизирует его состояние. Он много инвестирует в ядерную энергетику, что дает шанс на значительное масштабирование бизнеса. Миллиардер активно развивает инвестиции в безуглеродные источники энергии,

– отмечают в Forbes.

Бизнесы Соловова:

девелоперская компания – Echo Investment;

в химической отрасли один из крупнейших в стране производитель сырья – Synthos;

производство паркета – Barlinek;

производство санитарной керамики – Cersanit.

Что еще известно о бизнесе Соловова?

В общем первые шаги в предпринимательстве бизнесмен начал с перепродажи немецких автомобилей в Польше. После удачного проекта удалось открыть Mitex – строительную фирму по обращению домов и прокладке коммуникаций.

Впоследствии предприниматель переехал в Варшаву, где открыл сеть супермаркетов Polish Life Improvement. Позже бизнесмен купил акции израильской компании, которая почти стала банкротом. Но Михал Соловов смог превратить убыточный проект в успешную медиакомпанию Echo Investment.

В частности предприниматель вкладывался в недвижимость. Купил ряд изданий и создал собственную радиосеть.

Кто является самыми богатыми людьми мира?

Bloomberg Billionaires Index отмечает, что в 2025 году пятерку лидеров среди самых богатых людей мира формируют как постоянные имена, так и новые. Например, первые 5 мест по своему состоянию занимают:

Илон Маск (461 миллиард долларов);

Ларри Эллисон (281 миллиард долларов);

Ларри Пейдж (274 миллиарда долларов);

Сергей Брин (255 миллиардов долларов);

Джефф Безос (254 миллиарда долларов).

Рейтинг украинских самых богатых бизнесменов возглавляет Ринат Ахметов. За год он заработал более 840 миллиардов гривен. Закрывает десятку самых богатых украинцев Светлана Ивахив (более 40 миллиардов гривен прибыли).

Интересно, что разница между первой и десятой позицией достигает 800 миллиардов гривен. Однако второе место в украинском рейтинге тоже не близко к первому по сумме доходов. Так, Виталий Антонов имеет годовой доход в более 164 миллиардов. Это меньший результат более чем в 4 раза от состояния Ахметова.

Что нужно знать об украинском производстве во время войны и миграции?

Украинская металлургия, которая ранее создавала отдельную экономическую экосистему и фактически кормила бюджет, сейчас имеет кризисную ситуацию. Причиной сокращения производства является военный риск, нестабильный спрос на мировых рынках, проблемы с логистикой и экспортом, высокая себестоимость производства.

В частности из-за нехватки кадров на фоне войны возможна миграция иностранцев в Украину. Как рассказал для 24 Канала председатель Офиса миграционной политики Василий Воскобойник с приездом граждан других стран может возрасти риск нарушений закона.

"Есть перечень стран с повышенным миграционным риском. Это страны вроде Пакистана или Афганистана, откуда не нужно привлекать людей. Таких стран есть 90. Вот здесь, когда вопрос в том, кого привлекать, в страну, первое слово, должно быть не за демографами, а за Службой безопасности Украины. Именно она должна решать, из каких стран мы можем привлекать людей. И таким образом мы можем уменьшить вероятность каких-то проблем, но избежать их полностью невозможно", – отметил эксперт.

Он добавил, что во время миграции работников государство, в которую едут рабочие, должно обеспечить соответствующий контроль, тогда исключаются любые угрозы. В частности нужно знать, где именно работает человек и проживает. Это базовые вещи, которые в случае чего смогут помочь разобраться.