Хто з польських підприємців є найбагатшим?

Про те, чим займається бізнесмен і які статки має, пише Forbes.

До рейтингу найбагатших людей Польщі у 2025 році належить 107 мільярдерів. Серед них Єжи Старак, Томаш Бернадський, Рафал Бжоска, Домініка Кульчик та Зиґмунт Солож. Однак перше місце займає Міхал Соловов.

Зауважте! У 2015 році він був третьою найбагатшою людиною Польщі. За 10 років зміг вийти на перше місце рейтингу.

Нині бізнесмен має 13,1 мільярда доларів. У рейтингу світових багатіїв – на 178 місці. Чоловік відомий не лише, як мільярдер, а також як автогонщик (триразово мав статус віцечемпіона Європи з ралі). Фактично від цього й почалася історія підприємця. Однак його бізнес-діяльність відома тим, що поєднує різні галузі.

Соловов має найбільш диверсифіковану групу з різних галузей, що значно стабілізує його статки. Він багато інвестує в ядерну енергетику, що дає шанс на значне масштабування бізнесу. Мільярдер активно розвиває інвестиції в безвуглецеві джерела енергії,

– зазначають у Forbes.

Бізнеси Соловова:

девелоперська компанія – Echo Investment;

у хімічній галузі один з найбільших у країні виробник сировини – Synthos;

виробництво паркету – Barlinek;

виробництво санітарної кераміки – Cersanit.

Що ще відомо про бізнеси Соловова?

Загалом перші кроки в підприємництві бізнесмен почав з перепродажу німецьких автомобілів у Польщі. Після вдалого проєкту вдалося відкрити Mitex – будівельну фірму зі звернення будинків та прокладання комунікацій.

Згодом підприємець переїхав до Варшави, де відкрив мережу супермаркетів Polish Life Improvement. Пізніше бізнесмен купив акції ізраїльської компанії, яка майже стала банкрутом. Але Міхал Соловов зміг перетворити збитковий проєкт на успішну медіакомпанію Echo Investment.

Зокрема підприємець вкладався в нерухомість. Купив низку видань і створив власну радіомережу.

Хто є найбагатшими людьми світу?

Bloomberg Billionaires Index зазначає, що у 2025 році п'ятірку лідерів серед найбагатших людей світу формують як постійні імена, так і нові. Наприклад, перші 5 місць за своїми статками займають:

Ілон Маск (461 мільярд доларів);

Ларрі Еллісон (281 мільярд доларів);

Ларрі Пейдж (274 мільярди доларів);

Сергій Брін (255 мільярдів доларів);

Джефф Безос (254 мільярди доларів).

Рейтинг українських найбагатших бізнесменів очолює Рінат Ахметов. За рік він заробив понад 840 мільярдів гривень. Закриває десятку найбагатших українців Світлана Івахів (понад 40 мільярдів гривень прибутку).

Цікаво, що різниця між першою та десятою позицією сягає 800 мільярдів гривень. Однак друге місце в українському рейтингу теж не близько до першого за сумою прибутків. Так, Віталій Антонов має річний дохід у понад 164 мільярдів. Це менший результат на понад 4 рази від статків Ахметова.

Що потрібно знати про українське виробництво під час війни та міграцію?

Українська металургія, яка раніше створювала окрему економічну екосистему та фактично годувала бюджет, нині має кризову ситуацію. Причиною скорочення виробництва є воєнний ризик, нестабільний попит на світових ринках, проблеми з логістикою та експортом, висока собівартість виробництва.

Зокрема через брак кадрів на тлі війни можлива міграція іноземців до України. Як розповів для 24 Каналу голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник з приїздом громадян інших країн може зрости ризик порушень закону.

"Є перелік країн з підвищеним міграційним ризиком. Це країни на кшталт Пакистану чи Афганістану, звідки не потрібно залучати людей. Таких країн є 90. Ось тут, коли питання в тому, кого залучати, в країну, перше слово, повинно бути не за демографами, а за Службою безпеки України. Саме вона повинна вирішувати, з яких країн ми можемо залучати людей. І таким чином ми можемо зменшити вірогідність якихось проблем, але уникнути їх повністю неможливо", – зазначив експерт.

Він додав, що під час міграції працівників держава, у яку їдуть робітники, має забезпечити відповідний контроль, тоді унеможливлюються будь-які загрози. Зокрема потрібно знати, де саме працює людина та проживає. Це базові речі, які у випадку чого зможуть допомогти розібратися.