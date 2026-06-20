Одна помилка може дорого коштувати ФОП: що треба зробити в Єдиному державному реєстрі

Неточності в Єдиному державному реєстрі можуть стати причиною неприємностей для підприємців, компаній та ГО. Саме тому після виявлення помилки фахівці радять не відкладати її виправлення.

Що робити, коли є помилка в ЄДР

Порядок внесення змін залежить від того, хто саме припустився помилки – державний реєстратор чи заявник, пише "Судово-юридична газета".

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У випадку, коли неправильні дані з'явилися через дії державного реєстратора, процедура виправлення є максимально простою:

Посадовець повинен самостійно усунути неточність безкоштовно. Закон зобов'язує зробити це протягом одного дня після того, як помилку буде виявлено. Для власника бізнесу чи підприємця жодних додаткових витрат у такій ситуації не передбачено.

Інша процедура діє у випадках, коли неточні відомості містилися в документах, які подавав сам заявник. Найчастіше йдеться про помилки у:

персональних даних;

датах;

адресах;

інших реєстраційних відомостях.

У такій ситуації для виправлення інформації потрібно звернутися до державного реєстратора із відповідними документами. Крім того, заявнику доведеться сплатити адміністративний збір за внесення змін до реєстру.

Скільки коштує виправлення помилки в ЄДР

Розмір адміністративного збору визначається статтею 32 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань". Конкретна сума залежить від виду реєстраційної дії та змін, які необхідно внести до ЄДР.

Також відомо, що в окремих випадках виправити помилку можна через суд. Після набрання чинності відповідним судовим рішенням державний реєстратор вносить зміни до Єдиного державного реєстру без стягнення будь-якої плати.

Тобто власнику бізнесу не доведеться оплачувати адміністративний збір, якщо підставою для внесення змін стало рішення суду.