Німеччина відмовляється від великої угоди з Китаєм через загрозу нацбезпеці

Кабінет міністрів Німеччини заблокував запланований продаж підрозділу газових турбін компанії Volkswagen китайській компанії. Країна робить це, посилаючись на міркування безпеки.

Блокування угоди з Китаєм

У червні 2023 року компанія MAN Energy Solutions, що є частиною Volkswagen Group, оголосила про плани продати свій бізнес з виробництва газових турбін китайській державній компанії CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co.

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Однак перевірка німецького уряду, розпочата у вересні, викликала занепокоєння, що Китай може використовувати газові турбіни для живлення військових кораблів.

GHGT належить китайській державній суднобудівній корпорації, яка домінує в китайській суднобудівній галузі.

Компанія MAN Energy Solutions заявила, що поважає рішення уряду і розпочне структурований процес згортання нової розробки газових турбін.

Рішення було прийнято на тлі зростання торговельної напруженості між ЄС та Китаєм. Міністерство економіки Німеччини може переглянути і зупинити транзакції, які можуть мати наслідки для національної безпеки, оскільки Берлін і ЄС намагаються зменшити ризики від економічних зв'язків з Пекіном.