Німеччина запропонувала Україні обладнання з закритих ТЕС

Німеччина запропонувала Україні обладнання для ремонту пошкоджених енергооб'єктів, а також близько 200 генераторів. Таку пропозицію висловив віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек.

Яке обладнання пропонує Німеччина

Йдеться про обладнання з закритих ТЕС, яких у Німеччині чимало. Раніше подібну ідею озвучувала Литва, але там є лише одна закрита ТЕС.

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Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек зазначив, що за руйнуваннями українських енергооб'єктів стоять "загрозливі цифри". Тому країна прагне допомогти обладнанням, яке має в наявності.

Роберт Габек Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини У нас є новий пакет з 200 генераторів, які зараз надходять в Україну. Це малі та середні генератори, тому вони надходять у міські райони або, можливо, у села, щоб забезпечити деяким домогосподарствам і деяким вулицям енергію.

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що цей варіант оптимальний хоча б тому, що до зими Україна не встигне замовити нове обладнання для пошкоджених електростанцій.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Обладнання може бути використане, навіть якщо потрібен якийсь ремонт, – ми його зробимо, щоб воно відпрацювало зиму.

Міністр підтвердив, що ситуація у сфері енергетики є важкою, оскільки на декількох знищених об'єктах ще навіть не розпочали розбирати завали для оцінки збитків обладнання. Проте, він запевнив, що енергетичні компанії докладають усіх зусиль, щоб уникнути катастрофічних наслідків.

Тож, у межах угоди українські фахівці зможуть поїхати до Німеччини й обрати обладнання, необхідне для ремонту ТЕС.

Скільки ТЕС зруйнувала Росія