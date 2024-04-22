Німеччина запропонувала Україні обладнання з закритих ТЕС
Джерело:Міністерство енергетики
Німеччина запропонувала Україні обладнання для ремонту пошкоджених енергооб'єктів, а також близько 200 генераторів. Таку пропозицію висловив віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек.
Яке обладнання пропонує Німеччина
Йдеться про обладнання з закритих ТЕС, яких у Німеччині чимало. Раніше подібну ідею озвучувала Литва, але там є лише одна закрита ТЕС.
Читайте також У США арештували двох підприємців: вони вели торгівлю із Курченком
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек зазначив, що за руйнуваннями українських енергооб'єктів стоять "загрозливі цифри". Тому країна прагне допомогти обладнанням, яке має в наявності.
У нас є новий пакет з 200 генераторів, які зараз надходять в Україну. Це малі та середні генератори, тому вони надходять у міські райони або, можливо, у села, щоб забезпечити деяким домогосподарствам і деяким вулицям енергію.
Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що цей варіант оптимальний хоча б тому, що до зими Україна не встигне замовити нове обладнання для пошкоджених електростанцій.
Обладнання може бути використане, навіть якщо потрібен якийсь ремонт, – ми його зробимо, щоб воно відпрацювало зиму.
Міністр підтвердив, що ситуація у сфері енергетики є важкою, оскільки на декількох знищених об'єктах ще навіть не розпочали розбирати завали для оцінки збитків обладнання. Проте, він запевнив, що енергетичні компанії докладають усіх зусиль, щоб уникнути катастрофічних наслідків.
Тож, у межах угоди українські фахівці зможуть поїхати до Німеччини й обрати обладнання, необхідне для ремонту ТЕС.
Скільки ТЕС зруйнувала Росія
- 22 березня російська окупаційна армія атакувала найбільшу гідроелектростанцію України - Дніпрогес, в результаті чого загинула людина, а нафтопродукти потрапили у річку. Через три дні, 25 березня, в Укргідроенерго оголосили, що на відновлення станції знадобляться роки.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Росія знищила 80% теплоелектростанцій України.
- 11 квітня росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку, під час якої було випущено 82 засоби нападу; українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників.
- Унаслідок атаки було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області. Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав громадян економити електрику у вечірні години протягом 2024 року.