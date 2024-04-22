Какое оборудование предлагает Германия
Речь идет об оборудовании из закрытых ТЭС, которых в Германии немало. Ранее подобную идею озвучивала Литва, но там есть только одна закрытая ТЭС.
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Вице-канцлер Германии Роберт Габек отметил, что за разрушениями украинских энергообъектов стоят "угрожающие цифры". Поэтому страна стремится помочь оборудованием, которое имеет в наличии.
У нас есть новый пакет из 200 генераторов, которые сейчас поступают в Украину. Это малые и средние генераторы, поэтому они поступают в городские районы или, возможно, в села, чтобы обеспечить некоторым домохозяйствам и некоторым улицам энергию.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что этот вариант оптимальный хотя бы потому, что до зимы Украина не успеет заказать новое оборудование для поврежденных электростанций.
Оборудование может быть использовано, даже если нужен какой-то ремонт, – мы его сделаем, чтобы оно отработало зиму.
Министр подтвердил, что ситуация в сфере энергетики является тяжелой, поскольку на нескольких уничтоженных объектах еще даже не начали разбирать завалы для оценки ущерба оборудования. Однако, он заверил, что энергетические компании прилагают все усилия, чтобы избежать катастрофических последствий.
Поэтому, в рамках соглашения украинские специалисты смогут поехать в Германию и выбрать оборудование, необходимое для ремонта ТЭС.
Сколько ТЭС разрушила Россия
- 22 марта российская оккупационная армия атаковала крупнейшую гидроэлектростанцию Украины - Днепрогэс, в результате чего погиб человек, а нефтепродукты попали в реку. Через три дня, 25 марта, в Укргидроэнерго объявили, что на восстановление станции понадобятся годы.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Россия уничтожила 80% теплоэлектростанций Украины.
- 11 апреля россияне совершили очередную массированную воздушную атаку, во время которой было выпущено 82 средства нападения; украинские силы ПВО уничтожили 18 ракет и 39 ударных беспилотников.
- В результате атаки была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал граждан экономить электричество в вечерние часы в течение 2024 года.