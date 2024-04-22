Скандал з будівництвом в окупованому Маріуполі: німецький Knauf виходить з Росії

Нещодавно компанія Knauf потрапила під вогонь критики. Згідно з журналістським розслідуванням, німецька корпорація допомагала росіянам відбудовувати знищений ж ними Маріуполь.

Чому компанія виходить з Росії

Відтак, стало відомо, що німецький виробник будматеріалів Knauf повністю згортає свою діяльність в Росії після понад 30 років роботи на російському ринку. Зазначається, що компанія так і не назвала причини виходу з Росії. Лише заявила, що це відбувається на тлі "поточних подій".

Читайте також: Німецькі компанії допомагають Росії в окупованому Маріуполі

Зокрема, у заяві компанії наголошується, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес. Включно з видобутком, виробництвом і продажем для того, щоб зберегти робочі місця більш ніж 4 000 співробітників.

Що за скандал з будівництвом у Маріуполі

Відповідне рішення ще чекає на схвалення російською владою. За даними ЗМІ, Knauf вже поінформувала Кремль.

Як стало відомо, на початку квітня з’явилось розслідування, яке виявило, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти в Маріуполі. Своєю чергою, у Knauf заперечили свою участь у будівельних роботах в захопленому Росією українському місті.

З лютого 2022 року компанія Knauf більше не експортує товари з Росії і не імпортує їх у Росію,

– заявила представниця пресслужби Knauf.

Після появи розслідування в уряді Німеччини заявили, що митна служба та прокуратура мають з'ясувати, чи порушили німецькі компанії санкції.