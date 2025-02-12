Російський промисловий гігант переносить виробництво в Китай

Російська гірничо-металургійна компанія "Норильський нікель" заявила, що веде активні переговори з китайськими партнерами щодо створення спільного мідного виробництва.

Що відомо про плани "Норнікеля"

Про "амбітні" плани компанії країни-агресора повідомив росЗМІ перший віцепрезидент "Норнікеля" Сергій Малишев, зазначивши, що у фінансові плани компанії на 2025–2026 роки вже закладено кошти для реалізації проєкту, інформує 24 Канал.

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Компанія ще у квітні 2023 року заявила про намір закрити мідний завод у Заполяр’ї та збудувати новий виробничий комплекс у Китаї. Очікують, що запуск підприємства відбудеться до середини 2027 року, однак деталі переговорів не розголошують.

За даними Reuters, "Норнікель" веде переговори про створення спільного підприємства з китайським конгломератом Xiamen C&D.

Реакція ринку та санкційний контекст

Раніше Лондонська біржа металів (LME) оголосила про скасування варантів на російські нікель, алюміній і мідь, вироблені після 13 квітня 2024 року. Це означає, що нові російські металургійні продукти більше не можуть продаватися на світовій біржі, де встановлюються ціни на кольорові метали, і не можуть надходити на її склади.

Такі обмеження ускладнюють експорт російських металів на міжнародні ринки, що змушує "Норнікель" шукати альтернативні канали збуту та зміцнювати співпрацю з Китаєм.

Значення для економіки Росії

Довідково. "Норильський нікель" – найбільший у світі виробник паладію та нікелю. Основними акціонерами компанії є російський олігарх Володимир Потанін і компанія РУСАЛ.

Попри міжнародні санкції, обсяг торгівлі між Китаєм і Росією у 2024 році досяг рекордних рівнів, що свідчить про поглиблення економічної співпраці між двома країнами. Водночас західні обмеження продовжують ускладнювати доступ російських компаній до світових фінансових і товарних ринків.