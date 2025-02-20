Відома норвезька компанія втрапила у скандал через постачання запчастин для оборонки Росії

Норвезька компанія Kongsberg Automotive у 2022 – 2024 роках постачала автомобільні запчастини на суму 2,7 мільйона євро турецькій компанії Hidirusta Otomotiv.

Запчатини постачали до Росії

Як з'ясували журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) та норвезького мовника NRK, ця компанія перепродавала запчастини до Росії, де вони потрапляли до підприємств, пов'язаних з оборонним комплексом, інформує 24 Канал.

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За інформацією з митних даних Росії, з липня 2022 по квітень 2024 року Hidirusta Otomotiv здійснила понад 100 поставок продукції Kongsberg Automotive до Росії.

До початку повномасштабного вторгнення ця турецька компанія не вел торгівлі з Росією, але після 2022 року російський ринок став її основним напрямком діяльності,

– ідеться у статті.

Російські компанії, що закуповували запчастини, мають зв'язки з оборонним сектором. Зокрема:

" А.П.Р. " – постачала автозапчастини компанії "Оренбургагроснабтехсервис", яка має ділові відносини з "Кіровським заводом", що перебуває під санкціями США з 2023 року. Дочірнє підприємство цього заводу "Универсалмаш" виготовляє гусеничне шасі для російської військової техніки.

" – постачала автозапчастини компанії "Оренбургагроснабтехсервис", яка має ділові відносини з "Кіровським заводом", що перебуває під санкціями США з 2023 року. Дочірнє підприємство цього заводу "Универсалмаш" виготовляє гусеничне шасі для російської військової техніки. "Грузавтозапчасть-36" – співпрацює з "Балтийским Лизингом", який забезпечував технікою російські військові полігони.

Важливо! Росія активно використовує цивільні вантажівки для транспортування військової техніки та особового складу, а також для запуску дронів Shahed-136, якими атакують Україну.

Позиція Kongsberg Automotive

У відповідь на запити журналістів у Kongsberg Automotive повідомили, що припинили всі прямі постачання до Росії ще у 2022 році та не контролюють подальший перепродаж запчастин. Проте компанія визнала, що мала краще перевірити Hidirusta Otomotiv перед початком співпраці.

Після розслідування Kongsberg Automotive розірвала контракт із турецьким партнером і запровадила посилені механізми перевірки клієнтів.

Натомість турецька Hidirusta Otomotiv та російські компанії "А.П.Р." і "Грузавтозапчасть-36" на запити журналістів не відповіли.

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Наслідки співпраці

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що подібні схеми обходу санкцій через Туреччину підривають ефективність санкційної політики ЄС.

Довідково. Kongsberg Automotive є виробником автозапчастин для таких світових брендів, як Volvo, Ford, Scania та Jaguar Land Rover.