"Нова пошта" розробила нове покоління поштоматів

16 жовтня 2024, 09:39
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Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

Нова пошта

"Нова пошта" вдосконалила свої поштомати й вже почала їх встановлювати. Тепер вони більш підготовані до відключень світла.

Нові поштомати

Нові поштомати від "Нової пошти" вже можна знайти в Україні. 

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Ми знаємо, що багато хто обожнює поштомати, тож удосконалюємо, аби ти міг користуватися ними за будь-яких ситуацій,
– написали в компанії.

Нова модель має такі особливості:

  • завдяки сонячним панелям та акумулятору, вони можуть працювати до 16 годин із повним навантаженням і без додаткової зарядки;
  • поштомат має зарядні пристрої для 12 телефонів;
  •  він роздає Wi-Fi;
  • облаштований антивандальним захистом для безпеки твоєї посилки. 