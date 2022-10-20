"Нова пошта" запрацювала у Кракові: на черзі ще до 10 відділень у Польщі та дві нові країни

"Нова пошта" 19 жовтня запустила роботу відділення у Кракові. Невдовзі компанія планує відкрити ще до 10 представництв у різних містах Польщі.

Крім того, поштовий оператор на початку 2023 року має намір розширитись на щонайменше дві нові країни Європейського Союзу. Про це повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Нова пошта" впевнено виходить на міжнародний ринок

На початку жовтня перше відділення "Нової пошти" у Польщі відкрилось у Варшаві. Вже через півтора тижня стало відомо, що ще одне представництво компанії запрацювало у Кракові.

За словами Володимира Поперешнюка, протягом наступних 2 – 3 тижнів український поштовий оператор відкриє загалом до 10 відділень у Польщі. У коментарях під своїм дописом він зазначив, що невдовзі представництва можуть з'явитися у таких містах:

Познань;

Катовіце;

Вроцлав;

Люблін.

Любимо і поважаємо Люблін, тому обов'язково розглянемо можливість відкриття відділення у Любліні,

– прокоментували у компанії.

Як виглядає відділення "Нової пошти" у Кракові / Фото Володимир Поперешнюк

До слова, також у коментарях Володимир Поперешнюк заявив про плани "Нової пошти" відкрити перші відділення у Німеччині та Чехії. На запитання, коли очікувати запуск представництв у цих країнах, підприємець відповів: "На початку наступного року".

Водночас, Поперешнюк натякнув на наміри компанії з'явитися згодом у Литві та Швеції. У "Новій пошті" при цьому заявили, що розглядають нині усі країни Європи, як потенційні для діяльності ринки.