Крім того, поштовий оператор на початку 2023 року має намір розширитись на щонайменше дві нові країни Європейського Союзу. Про це повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Нова пошта" впевнено виходить на міжнародний ринок

На початку жовтня перше відділення "Нової пошти" у Польщі відкрилось у Варшаві. Вже через півтора тижня стало відомо, що ще одне представництво компанії запрацювало у Кракові.

За словами Володимира Поперешнюка, протягом наступних 2 – 3 тижнів український поштовий оператор відкриє загалом до 10 відділень у Польщі. У коментарях під своїм дописом він зазначив, що невдовзі представництва можуть з'явитися у таких містах:

Познань;

Катовіце;

Вроцлав;

Люблін.

Любимо і поважаємо Люблін, тому обов'язково розглянемо можливість відкриття відділення у Любліні,

– прокоментували у компанії.

Як виглядає відділення "Нової пошти" у Кракові / Фото Володимир Поперешнюк

До слова, також у коментарях Володимир Поперешнюк заявив про плани "Нової пошти" відкрити перші відділення у Німеччині та Чехії. На запитання, коли очікувати запуск представництв у цих країнах, підприємець відповів: "На початку наступного року".

Водночас, Поперешнюк натякнув на наміри компанії з'явитися згодом у Литві та Швеції. У "Новій пошті" при цьому заявили, що розглядають нині усі країни Європи, як потенційні для діяльності ринки.