Працюватимуть лише поштомати: "Нова пошта" закриває останні відділення одного з міст Донеччини

Компанія "Нова пошта" тимчасово призупиняє роботу двох останніх відділень в одному з міст Донеччини. Мова йде про відділення №1 та №3 у місті Дружнівка.

Що повідомили у "Новій пошті"

Наголошується, що рішення з міркувань безпеки через постійні обстріли ворога, про що повідомили у "Новій пошті".

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Відділення №3 не буде працювати з 9 червня.

Відділення №1 продовжить працюватиме до 18 червня, а потім теж призупинить свою роботу.

У компанії додали: для того, аби місцеві мешканці могли отримувати найнеобхідніше, у місті продовжують працювати 9 поштоматів. "Нова пошта" пообіцяла робити все можливе, щоб забезпечити їхню логістику, поки це буде безпечно для водіїв та кур'єрів.

До останнього наші колеги продовжували працювати, щоб у місті залишалася життєво необхідна підтримка: можливість отримати ліки та продукти, відправити необхідні речі рідним, зарядити ґаджети під час блекаутів та залишатися на зв’язку із зовнішнім світом,

– йдеться у дописі.

Зверніть увагу! Лише у травні мешканці Дружківки відправили та отримали близько 10 тисяч посилок.

У дописі повідомили, що відділення №1 забезпечували шестеро людей: керівник Дмитро, оператори Володимир, Денис, Дмитро та Андрій, а також водій Олександр, який працює на два відділення.

На відділенні №3 працівниками були троє осіб: керівник Іван та оператори Олександр та Кирило.

Ми вдячні кожному з них за відвагу, витримку та відданість своїй справі,

– написали у повідомлені.

На період тимчасової зупинки всім працівникам запропоновано роботу в більш безпечних регіонах.

Зауважте! "Нова пошта" пообіцяла обов’язково повернутися до Дружківки та інших міст на Донеччині, щойно це стане можливим.

Які є ще новини щодо "Нової пошти"

У понеділок, 8 червня, "Нова пошта" повідомила, що вночі внаслідок російського обстрілу Харкова було пошкоджено депо №5 компанії. У приміщенні на момент влучання знаходилося 363 відправлення. Загальна вартість близько 1 мільйона гривень. Компанія запевнила, що компенсує оголошену вартість пошкоджених відправлень. Згодом "Нова пошта" повідомить українцям деталі відшкодування.

А у квітні "Нова пошта" закрила відділення на Запоріжжі. Мова йде про селище Комишуваха Запорізької області. Майже 2 роки відділення допомагало прифронтовій громаді, а лише за березень 2026 року через нього пройшло 10 тисяч посилок. Але безпекова ситуація більше не дозволяє працювати відділенню. Постійні обстріли, FPV-дрони та близькість до лінії фронту стали щоденним ризиком для працівників компанії та її клієнтів.