У Європі ввели санкції проти "дочок" найбільшої газової компанії Росії

Обмеження стосуватимуться чотирьох керівників спеціалізованих дочірніх компаній газової галузі Росії. Серед причин внесення їх до списку є зв'язок з енергетичним сектором, який є важливим джерелом доходів російського бюджету.

Хто з еліти в енергетичному секторі Росії потрапив під санкції

Як повідомляє 24 Канал з посиланням Інтерфакс-Україна, під санкції підпали генеральний директор підрядної будівельної організації АТ "Газстройпром" Микола Ткаченко, генеральний директор дочірньої компанії "Газпрому" ТОВ "Газпром флот" Юрій Шамалов, генеральний директор ТОВ "Газпром СПГ технології" Іван Кожевніков та голова ради директорів цієї компанії Олексій Кахідзе.

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Як відомо, ТОВ "Газпром СПГ технології" є спеціалізованою компанією у складі групи "Газпром".

Вона призначена єдиним оператором з реалізації проєктів малотоннажного виробництва скрапленого природного газу ПАТ "Газпром".

Санкції торкнулися й нафтотрейдер Нільса Троста, який є громадянином Нідерландів, та пов'язаної з ним компанія Paramount Energy & Commodities DMCC.

Річ у тім, що компанія організувала у червні 2022 року торгівлю російською нафтою вище, аніж цінова стеля 60 доларів.

Зауважте! У список санкцій також є ТОВ "Інвестнафтотрейд" (Москва), судноплавна компанія ТОВ "Прайм Шиппінг" та її голова Ігор Ганін, керівник АТ "Роснефтефлот" Олексій Нефьодов.