Зміни до мобілізації: уряд дозволив бронювання для компаній, що виробляють дрони та боєприпаси
- Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє 100% бронювання працівників критично важливих підприємств у прифронтових зонах, якщо там працюють державні електронні ресурси.
- Перелік компаній для бронювання розширено, включаючи виробників дронів, військової техніки та боєприпасів, що виконують державні контракти.
Кабінет міністрів ухвалив нові правила бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану. Зміни стосуються підприємств у прифронтових регіонах, а також компаній, що виготовляють безпілотники та іншу військову техніку.
Нові умови бронювання?
Відповідну постанову №1106 прийняли 8 вересня 2025 року, пише 24 Канал. Згідно з документом, 100% працівників критично важливих підприємств у зонах активних бойових дій можуть бути заброньовані, якщо на цих територіях функціонують державні електронні ресурси.
Перелік компаній розширили?
Також уряд розширив перелік компаній, які мають право бронювати співробітників. До нього включили підприємства, що виконують державні контракти на виробництво:
- безпілотних авіаційних комплексів, дронів та роботизованих систем;
- військової та спеціальної техніки;
- боєприпасів і комплектуючих;
- інших товарів оборонного призначення для державних замовників у сфері оборони.
Важливо! У Мінекономіки підкреслили, що це рішення дозволить зберегти близько 2,25 мільярди гривень ВВП та податкових надходжень щороку.
Останні новини щодо бронювання?
- У серпні уряд збільшив обсяг бронювання для критично важливих підприємств біля фронту з 50% до 100%. Відповідний механізм уже працює через Дію.
- До слова, у застосунку Резерв+ з'явилася можливість сплачувати штраф за неуточнення даних вчасно. Він тепер дозволяє оплачувати штрафи за 9 видів порушень правил військового обліку, включаючи неявку за повісткою.
- У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати право на відстрочку від мобілізації студентам, яким виповнилося 25 років.