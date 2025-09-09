Кабінет міністрів ухвалив нові правила бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану. Зміни стосуються підприємств у прифронтових регіонах, а також компаній, що виготовляють безпілотники та іншу військову техніку.

Нові умови бронювання?

Відповідну постанову №1106 прийняли 8 вересня 2025 року, пише 24 Канал. Згідно з документом, 100% працівників критично важливих підприємств у зонах активних бойових дій можуть бути заброньовані, якщо на цих територіях функціонують державні електронні ресурси.

Перелік компаній розширили?

Також уряд розширив перелік компаній, які мають право бронювати співробітників. До нього включили підприємства, що виконують державні контракти на виробництво:

безпілотних авіаційних комплексів, дронів та роботизованих систем;

військової та спеціальної техніки;

боєприпасів і комплектуючих;

інших товарів оборонного призначення для державних замовників у сфері оборони.

Важливо! У Мінекономіки підкреслили, що це рішення дозволить зберегти близько 2,25 мільярди гривень ВВП та податкових надходжень щороку.

